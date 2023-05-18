«Ничьим рабом не быть»: о чем писал стихи любимый поэт Путина Омар Хайям Мудрец из Персии, родившийся 975 лет назад, остается современным в XXI веке

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

18 мая 1048 года на свет появился персидский поэт, философ и ученый Омар Хайям. Славу ему принесли рубаи — стихотворные афоризмы, в которых он размышлял о смысле жизни, любви, дружбе и смерти. Наследие мудрого перса изучают во всем мире, но о его жизни, окутанной легендами, до сих пор известно не так много. Как жил Омар Хайям, в чем секрет его популярности спустя почти тысячу лет и существовал ли он на самом деле — в материале NEWS.ru

Где родился персидский вундеркинд

Полное имя поэта — Гияс-ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар бин-Ибрахим Хайям Нишапури. Его фамилия указывает на происхождение из иранского города Нишапур, где Хайям и родился в 1048 году. Он вырос в семье палаточника — мастера по изготовлению шатров. Считается, что уже к восьми годам необычный ребенок, которого сегодня назвали бы вундеркиндом, знал весь Коран наизусть, глубоко постиг основы астрономии и математики, а также мог читать на греческом труды Аристотеля и Евклида.

Когда Хайяму было 16 лет, разразилась эпидемия чумы, и юноша лишился отца и матери. Осиротев, он решил отправиться в Самарканд. В то время город считался центром науки и культуры, где процветала философия и литература и куда съезжались мудрецы со всего Востока. В Самарканде Хайям присоединился к одному из местных медресе (исламских учебных заведений). Но способности ученика были столь выдающимися, что его сразу сделали одним из учителей.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru К восьми годам Омар запомнил наизусть Коран, выучился греческому и стал знатоком алгебры

Почему Хайям прослыл гением

Во всей округе заговорили о необычайных способностях перса и особенно о его памяти. Якобы однажды Хайам семь раз прочитал некую книгу, а затем без особого труда по памяти восстановил её без единой ошибки.

Пока Хайям путешествовал между учебными центрами, писал стихи и научные труды, слава о нем росла. В конце концов, она добралась до Малик-шаха — султана могущественного государства сельджуков, которое на пике силы включало в себя территории Турции, Сирии, Азербайджана и Афганистана.

Хайяма пригласили к сельджукскому двору в тогдашней столице Исфахан, где он занялся строительством новой обсерватории и реформой солнечного календаря. Под покровительством могучего султана Хайям ни в чем не нуждался и мог наконец полностью посвятить себя науке и стихам.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Юный Хайям стал учителем в медресе

Как Хайям жил при дворе

За 18 лет жизни при дворе Малик-шаха перс написал свои самые известные стихи и сделал наиболее выдающиеся научные открытия.

Но в 1092 году белая полоса жизни Хайяма прервалась. Мудрый султан скончался, и без его покровительства поэт лишился финансирования. А заодно стал жертвой постоянных нападок со стороны врагов и недоброжелателей, особенно из среды религиозных консерваторов, считавших поэта чересчур светским.

Вернуться к королевскому двору Хайям смог лишь почти 30 лет спустя, когда государство сельджуков возглавил сын покойного султана Малик-шаха Ахмад Cанджар, который снова взял ученого под свое крыло.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Считается, что в последние годы поэт и ученый жил отшельником при дворе султана

Каким был и кого любил Хайям

О позднем периоде жизни Хайяма известно немного — к концу жизни он все меньше общался с людьми и проводил большую часть времени один за чтением книг. В некоторых источниках Хайяма называют скупым и ворчливым, но доказать это за древностью лет невозможно. А рубаи Хайяма развенчивают образ мрачного старца-отшельника, ведь они наполнены радостью и юмором.

Что известно о личной жизни Омара Хайяма

Главной загадкой остается личная жизнь поэта, который воспевал любовь столь же пылко, как и вино. Не осталось никаких свидетельств о том, были ли у него жена и дети.

Как умер Омар Хайям

Считается, что 4 декабря 1131 года Хайям читал философский труд ибн Сины (Авиценны), как вдруг почувствовал, что умирает. Тогда он положил меж страниц закладку (по другим воспоминаниям — золотую зубочистку), в последний раз помолился и со словами «Боже! По мере своих сил я старался познать Тебя. Прости меня!» испустил дух.

Какие открытия сделал Хайям

Многие знают Хайяма только как поэта, но он был выдающимся математиком и астрономом. Перс разработал новую классификацию уравнений разной степени и первым выяснил, что у кубических уравнений может быть больше одного решения, а порой его и вовсе может не быть. Его трактат «О доказательствах задач алгебры и алмукабалы» считается одним из самых выдающихся алгебраических трудов всего Средневековья.

Хайям создал новую систему летоисчисления, для которой он вычислил орбиту вращения Земли вокруг Солнца с поражающей точностью. Его солнечный календарь считается даже точнее древнеримского юлианского, по которому жили тогда в Европе, и более позднего григорианского. С небольшими изменениями систему Хайяма до сих пор используют в Иране.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Перед смертью 83-летний Хайям воскликнул, что приблизился к постижению замысла Творца

Также в своих трудах Хайям писал о метеорологии, теории музыки. Вместе с тем он верил в гороскопы и даже сочинил «Астрологию питания» — кулинарную книгу о правильном питании для каждого из знаков Зодиака. В восточных странах многие астрологи до сих пор пользуются его советами по питанию.

Почему иранская молодежь без ума от Хайяма

Литературное наследие поэта особенно чествуют на его родине — в Иране. Персы и другие ираноязычные народы глубоко уважают Хайяма, считая, что его творчество олицетворяет богатство и многогранность персидской культуры.

Иранские власти зачастую недолюбливают Хайяма за светскость и неканоничные интерпретации исламской доктрины (считается, что он был близок суфиям — исламским мистикам). Тем не менее его все равно рассматривают как одного из наиболее ярких представителей нации, его жизнь и творчество изучают в школах и университетах.

Хотя достоверно неизвестно, как выглядел поэт, ему посвящены многие памятники и статуи. В Нишапуре до сих пор существует мавзолей Хайяма, возведенный над его надгробием. Как говорил сам поэт, «цветы весной будут сбрасывать свои лепестки» на его могилу. Каждый год 18 мая мавзолей Хайяма привлекает литераторов, философов, ученых и поэтов не только из Ирана, но и со всего мира.

Размышления Хайяма о жизни особенно откликаются в сердцах молодого поколения иранцев, которые хотят иметь возможность свободно наслаждаться жизнью и ее удовольствиями, как проповедовал персидский поэт, вопреки ограничениям властей.

Читает ли Хайяма Путин

Личность Хайяма популярна и в России. Труды Хайяма впервые перевели на русский язык еще в 1891 году. Тогда журнал «Вестник Европы» впервые опубликовал 16 стихотворений персидского поэта.

В начале XX века Хайям стал жертвой литературной мистификации. В 1901 году российские издатели опубликовали старую восточную рукопись некоего Нирузама — «персидского стихотворца X века». Сборник доселе никому не известного поэта, состоявший из 168 стихотворений, вызвал большой интерес в литературных кругах.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин говорил, что чтение Хайяма поднимает ему настроение

Многие подмечали, что талант загадочного Нирузама не уступал самому Хайяму. Лишь некоторое время спустя литературоведы разгадали эту загадку. Оказалось, что таинственный Нирузам на самом деле и есть Омар Хайям. Автором шуточной мистификации оказался музыковед Константин Мазурин, который взял за основу труды Хайяма и представил их за авторством Нирузама, которого никогда и не существовало.

По одной из версий, именно эта «подделка» и принесла трудам Хайяма массовую популярность в России. Позже его массово печатали в СССР как одного из «ирано-таджикских авторов». Президент России Владимир Путин однажды рассказал, что очень полюбил поэзию Хайяма, которая помогает поднять настроение в трудные минуты.

А был ли Омар Хайям

Личность Хайяма уважают и на Западе. Труды перса в переводе английского поэта XIX века Эдварда Фицджеральда стали чуть ли не самыми популярными стихами Викторианской эпохи. Гедонизм и земные радости, которые воспевал Хайям, нашли большой отклик у англичан. Они видели в его стихах отдушину, когда в почете были умеренность и самообладание.

Впрочем, переводы Фицджеральда, через которые Хайям попал на Запад, во многом были самостоятельными авторскими произведениями. Английский поэт брал несколько отдельных стихов, соединял их по собственному усмотрению, а затем переписывал на свой лад. Такими крайне вольными интерпретациями Хайяма занимались и в других частях мира — Индии, США, в странах Европы и даже на самом Ближнем Востоке.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Образ сурового старца не вяжется с жизнелюбивой и разгульной поэзией Хайяма

Вольных переписчиков и переводчиков Хайяма было так много, что ученые до сих пор точно не знают, какие рубаи действительно принадлежат персу, а какие ему просто приписывают. Их насчитывается уже до пяти тысяч.

Существует версия, будто Хайяма на самом деле и вовсе не существовало и в действительности это вымышленный персонаж, под именем которого на протяжении истории якобы писало много разных персидских и арабских поэтов. Но научных доказательств этому нет. И тем не менее в наши дни соцсети ежедневно наполняются все новыми цитатами, афоризмами и нравоучениями, которые приписывают Хайяму.

Так говорил Хайям

Приведем пять самых известных изречений Омара Хайяма:

***

Скорей вина сюда! Теперь не время сну,

Я славить розами ланит хочу весну.

Но прежде Разуму, докучливому старцу,

Чтоб усыпить его, в лицо вином плесну.

***

Из всех, которые ушли в тот дальний путь.

Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?

Не оставляй добра на перекрестке этом:

К нему возврата нет, — об этом не забудь.

***

О, если б каждый день иметь краюху хлеба,

Над головою кров и скромный угол, где бы

Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть!

Тогда благословить за счастье можно б небо.

***

Трава, которою — гляди! — окаймлена

Рябь звонкого ручья, — душиста и нежна.

Ее с презрением ты не топчи: быть может,

Из праха ангельской красы взошла она.

***

Пусть пьяницей слыву, гулякой невозможным,

Огнепоклонником, язычником безбожным, —

Я, верен лишь себе, не придаю цены

Всем этим прозвищам — пусть правильным, пусть ложным.

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