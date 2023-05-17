Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Согласно документу, одной из основных угроз для детей является изменение представлений о традиционных семейных ценностях.

Постановляю: <...> Правительству России: а) в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии; б) осуществлять контроль за реализацией Стратегии; в) представлять президенту России ежегодно доклад о ходе реализации Стратегии, — говорится в документе.

Кроме того, к основным угрозам безопасности детей относится снижение уровня благополучия детей и семей, высокий уровень травматизма, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, распространение информации, представляющей опасность.

Также в указе закреплена опасность радикальных и экстремистских проявлений, дестабилизирующе влияющих на общественные настроения несовершеннолетних. В числе угроз также названы преступления и правонарушения, направленные против детей либо совершаемые ими или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребления наркотиков, психотропов и алкоголя.

Авторы стратегии также указали на важность соответствия товаров и услуг для детей требованиям безопасности.

Одним из основных направлений государственной политики, как отмечается в документе, станет совершенствование законов в сфере суррогатного материнства. Кроме того, властям регионов рекомендовано руководствоваться положениями стратегии «при осуществлении своей деятельности, в том числе при подготовке комплексных стратегических и иных программных документов по обеспечению безопасности детей».

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил наделять статусом иностранного агента тех, чья деятельность направлена против духовно-нравственных ценностей. Он также задался вопросом, что иноагентов, уже отрезанных от госфинансирования, возможно, стоило бы лишить всякой возможности зарабатывать деньги.