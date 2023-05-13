Минюст встал на защиту духовных ценностей Глава Минюста предложил давать статус иноагента противникам духовно-нравственных ценностей

Фото: Правительство России

Константин Чуйченко

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил наделять статусом иностранного агента тех, чья деятельность направлена против духовно-нравственных ценностей. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он также задался вопросом, что иноагентов, уже отрезанных от госфинансирования, возможно, стоило бы лишить всякой возможности зарабатывать деньги.

Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь действительно наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, — заявил Чуйченко.

Министр юстиции также рассказал о планах Минюста по разработке нового вида экспертизы, чтобы проверять на соответствие традиционным ценностям рекламу и другую продукцию.

А сейчас, я считаю, мы должны создать новый вид экспертизы, и название ее, я, может быть, сейчас не найду удачную формулировку, — «этикологическая», — сказал глава Минюста.

Чуйченко напомнил, что по итогам прошлогоднего форума в ведомстве уже разработали один новый вид экспертизы — политологический. Он применяется, чтобы оценить, можно ли отнести определенную деятельность к политической. И всякая деятельность, направленная против искомых традиционных ценностей, тоже должна расцениваться как политическая, по его словам.

Потому что это, уж извините, элемент государственной политики, — отметил Чуйченко.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко рассказал, что в законодательстве об иноагентах может появиться новое понятие — «третьи лица». Чиновник пояснил, что под этой категорией подразумеваются лица, которые не включены в соответствующий реестр и не аффилированы с теми, кто уже в списке. В Минюсте полагают, что это поможет предостеречь третьих лиц от помощи иноагентам, а в качестве превентивной меры в отношении таких лиц могут ввести штрафы.

В пятницу, 12 мая, стало известно об иске к Министерству юстиции, который поступил в Замоскворецкий суд Москвы от певицы Земфиры (внесена Минюстов РФ в список иноагентов). Исполнительница потребовала признать незаконным решение о включении ее в данный перечень.