Мощный взрыв на станции сжиженного газа в Узбекистане попал на видео

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

В Пахтачийском районе Самаркандской области Узбекистана произошел взрыв на станции сжиженного газа 9 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики. По предварительным данным, пострадал один человек, повреждены три автомобиля. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

Сильный пожар произошел вечером 9 мая на автомобильной газозаправочной станции, расположенной недалеко от предприятия газоснабжения в Пахтачийском районе Самаркандской области. Он привел к взрыву. Сообщение о ЧП получено в 21:25 по местному времени (19:25 мск), на место было направлено пять пожарно-спасательных расчетов, в 22:30 они локализовали, а в 23:00 потушили пожар, — говорится в сообщении.

В апреле в Жанаозене Мангистауской области Казахстана при взрыве газового баллона в жилом доме погиб один человек. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей. Пять человек были госпитализированы, двое из них в реанимации: у одного 80% ожогов тела, у второго — 50%.

Как сообщили в местном МЧС, в 12-квартирном двухэтажном жилом доме взорвался газовый баллон. В результате случившегося произошло обрушение подъезда на площади 150 кв. м, при этом постройка, общая площадь которой 600 кв. м, не загорелась. При взрыве, предварительно, пострадали три квартиры. В настоящее время дом отключен от подачи газоснабжения.