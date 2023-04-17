Один человек погиб при взрыве газа в Жанаозене

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана

При взрыве газового баллона в жилом доме в Жанаозене Мангистауской области Казахстана погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС страны в своем Telegram-канале. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей. Пять человек госпитализировали.

В настоящее время из-под завалов извлечены: пострадавшая женщина 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром. Как сообщили в МЧС, в 12-квартирном двухэтажном жилом доме взорвался газовый баллон. В результате случившегося произошло обрушение подъезда на площади 150 кв. м, при этом постройка, общая площадь которой 600 кв. м, не загорелась. При взрыве, предварительно, пострадали три квартиры. В настоящее время дом отключен от подачи газоснабжения.

В разборе завалов задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, а также 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.

Ранее в поселке Нахабино Московской области прогремел громкий взрыв, за которым последовало возгорание. Предполагалось, что взорвался кислородный баллон на складе с автомобильными запчастями. Площадь возгорания составила 1000 кв. м.