В Подмосковье прогремел сильный взрыв В поселке Нахабино Московской области прогремел взрыв, за которым последовал пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Нахабино Московской области прогремел взрыв, за которым последовал пожар, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, никто не пострадал.

Предполагается, что взорвался кислородный баллон на складе с запчастями. Площадь возгорания составляет 1000 кв.м.

На кадрах, снятых очевидицей произошедшего, виден густой столб черного дыма. По ее словам, был «очень жесткий хлопок», от которого затряслись окна и разлетелись птицы, пламя от пожара по высоте превышало пятиэтажный дом.

По словам женщины, примерно в том месте, откуда поднимается дым, располагается полигон, где хранилась списанная военная техника. Кроме того, там находится общежитие, где живут нелегальные мигранты.

В подмосковном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что возгорание произошло в нежилом помещении по адресу: улица Панфилова, дом 26а, там находится склад автомобильных запчастей. В борьбе с огнем задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц специальной техники. По данным ведомства, за медпомощью никто не обращался.

Ранее сообщалось, что жителей Ростова-на-Дону напугал хлопок в небе, похожий на взрыв. От громкого звука сработали автомобильные сигнализации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев успокоил горожан, разъяснив, что хлопок произошел при переходе пролетавшего над городом самолета в сверхзвуковой режим.