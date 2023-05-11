Король фейков: каким был настоящий барон Мюнхгаузен, как он служил России 303 года назад родился самый знаменитый сочинитель небылиц, ставший литературным героем. Как его истории о фантастическом Петербурге покорили немцев

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

11 мая 1721 года родился немецкий барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Он служил в Санкт-Петербурге при императорском дворе, а вернувшись на родину, принялся рассказывать в кабаках невероятные истории о России. Еще при жизни барон Мюнхгаузен стал прототипом литературного персонажа, покорившего Германию и весь мир своими небылицами, или, как бы сказали в наши дни, фейками. Его имя стало нарицательным. Как правда и вымысел переплелись в биографии немца, который ввел в Европе моду на русские чудеса, — в материале NEWS.ru.

Что известно о детстве Иеронима фон Мюнхгаузена

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен жил в XVIII веке. О его ранних годах известно немного. Он родился в богатой дворянской семье в городке Боденвердер — сейчас это земля Нижняя Саксония.

Мальчик был пятым из восьми детей полковника Отто фон Мюнхгаузена. Отец умер, когда Иерониму было всего четыре года, и воспитывала его мать.

В 1735 году 14-летний юноша поступил на пажескую службу, и этот шаг изменил всю его жизнь.

Как барон Мюнхгаузен попал в Россию

В Россию он попал в свите немецкого принца Антона Ульриха Брауншвейгского, женившегося на племяннице русской императрицы Анны Иоанновны — Анне Леопольдовне. В составе кирасирского полка в 1735–1739 годах Мюнхгаузен участвовал в войне с Турцией. Его можно назвать ветераном Очакова, в осаде которого он участвовал.

Вернувшись в Российскую империю из военного похода, Мюнхгаузен женился. Одновременно его военная карьера стремительно пошла вверх. Юный барон командовал сотней человек, следил за состоянием амуниции и оружия, выдавал солдатам разрешения на свадьбу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Барон Мюнхгаузен возглавил почетный караул, встречавший принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую — будущую Екатерину II

Он также возглавил почетный караул, встречавший принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую — будущую Екатерину II. Мюнхгаузену прочили большие перспективы, но дальше продвинуться по службе ему так и не удалось. Несмотря на репутацию образцового офицера, он с большим трудом смог добиться только чина ротмистра, да и то после многочисленных прошений.

После того как Анну Иоанновну, а потом и Анну Леопольдовну отстранили от власти, немцы из их свиты оказались в опале. Мюнхгаузену не оставалось ничего, кроме как вернуться на родину. Кстати, чин ротмистра помог ему в Германии. В то время шла Семилетняя война, в которой Пруссия и Англия противостояли Франции, Австрии и России. После того как территорию Боденвердера захватила французская армия, Мюнхгаузену как офицеру союзной армии удалось избежать тягот, связанных с оккупацией.

Как Мюнхгаузен открыл в себе талант рассказчика и промоутера

В окружении барона говорили, что он с удовольствием вспоминал свою жизнь в России и много рассказывал о ней во время застолий. Вечера Мюнхгаузен коротал в трактире «Король Пруссии» или в своем охотничьем павильоне, увешанном головами диких животных, который гости прозвали «Павильон лжи».

В окружении подвыпивших друзей он с удовольствием вспоминал жизнь в далекой заснеженной стране. Видя восторг слушателей, барон все больше воодушевлялся, придумывая самые невероятные истории. Они быстро расходились по окрестностям. Послушать неправдоподобные, но столь увлекательные рассказы барона в трактир съезжалось все больше людей, так что он еще и обеспечивал хозяину новых клиентов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Барон рассказывал свои истории, раскуривая трубку в трактире

«Рассказывать он обычно начинал после ужина. Вначале закуривал свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком, потом ставил перед собой дымящийся стакан пунша. Он все выразительнее жестикулировал, крутил на голове маленький щегольский паричок, его лицо все больше краснело и оживлялось. И этот человек, обычно такой правдивый, в эти минуты начинал прекрасно разыгрывать свои фантазии», — описывал атмосферу один из завсегдатаев.

Что барон сочинял о России

Мюнхгаузен рассказывал о том, как въезжал в Санкт-Петербург на волке, запряженном в сани, о коне, разрезанном пополам в Очакове, о вишневом дереве, выросшем на голове у оленя, о том, как в турецком плену умудрился умыкнуть казну и султана и вернуться в Санкт-Петербург.

«Россия — удивительная страна. Там стоит такой холод, что слова замерзают в воздухе. Встретились мы как-то с одним знакомым. Он шевелил губами, но я совсем не слышал, что он говорил. Фразу „Как я рад вас видеть“ я понял, только когда мы вошли в комнату и слова оттаяли», — рассказывал барон. Едва заканчивая одну историю, он тут же принимался за другую. Например, о том, как в Петербурге у некоторых получается пить и при этом не пьянеть, поскольку «спирт испаряется через череп». И приводил неоспоримые доказательства.

«У генерала была привычка время от времени слегка приподнимать шляпу. В конце концов, мне удалось заметить, что вместе со шляпой он приподнимает прикрепленную к ней серебряную пластинку, заменявшую ему недостающую часть черепа. Тогда весь пар от поглощенных им спиртных напитков взвивался ввысь в виде небольшого облачка. Загадка была разгадана», — авторитетно сообщал Мюнхгаузен.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Мюнхгаузен уверял, что два пальца на ноге ему откусил медведь в России

В окружении Мюнхгаузена говорили, что свои небылицы он рассказывал до самой смерти. Когда единственная ухаживавшая за бароном служанка спросила, как он лишился двух пальцев на ноге, заядлый рассказчик, не моргнув глазом, ответил: «Их на охоте откусил белый медведь».

Как Мюнхгаузен попал на страницы книги

Одним из слушателей Мюнхгаузена оказался погрязший в долгах начинающий писатель Эрих Рудольф Распе. Чтобы подзаработать немного денег, он решил написать рассказ и издать его анонимно в Лондоне. Выдуманные истории о похождениях немецкого барона пришлись публике по душе. Эту тему подхватили авторы в других странах. В их числе был и писатель Готфрид Август Бюргер, лично слышавший байки Мюнхгаузена. Вначале он перевел рассказы Распе на немецкий, а потом добавил к ним свои.

Получились две книги — «Приключения Мюнхгаузена в России» и «Морские приключения Мюнхгаузена». В них от лица барона рассказывались истории о том, как он летал на ядре, охотился на уток с куском сала в руке, а также вытягивал себя за волосы из болота.

Настоящий герой рассказов в мгновенье ока стал популярным по всей Европе. Возле его дома стали толпиться зеваки, мечтавшие посмотреть на чудаковатого соотечественника. Их отгоняли слуги барона. Внезапная слава приводила Мюнхгаузена в бешенство: он считал, что его имя обесчестили, и даже хотел подать в суд на авторов публикаций. Однако сделать это было не так просто — рассказы выходили без подписи.

Вечно судился, женился на молодой девушке и остался без денег

Вообще страсть к сутяжничеству была у Мюнхгаузена в крови. В окружении барона рассказывали, что он ссорился по любому поводу и постоянно судился, например делил наследство с многочисленными братьями.

В последние годы жизни Мюнхгаузен также не вылезал из судебных тяжб. После смерти первой супруги бездетный барон решил жениться вновь. Его избранницей стала 17-летняя Бернардина фон Брун, которая была почти на 60 лет моложе своего мужа. Неудивительно, что этот брак продлился недолго.

Молодая супруга активно спускала деньги барона на развлечения. После того как Бернардина родила дочь, Мюнхгаузен отказался признавать отцовство, обвинив жену в измене. Барон затеял скандальный и разорительный для себя бракоразводный процесс. В результате его бывшая жена сбежала за границу. Силы Мюнхгаузена были настолько подорваны, что вскоре он умер в бедности от апоплексического удара.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Немецкого барона сгубила роковая страсть к молодой красотка на 60 младше него

Почему от российских читателей утаили о любовных похождениях барона

Во всем мире было опубликовано свыше ста различных версий рассказов о бароне. При этом на разных языках истории обрастали все новыми подробностями. В России рассказы о Мюнхгаузене переводил писатель Корней Чуковский. Он адаптировал книгу для детей, а также упростил написание фамилии барона, сделав его «Мюнхаузеном».

Чуковский не стал упоминать о многочисленных похождениях любвеобильного дворянина. Хотя в оригинале барона связывали романтические отношения то с женой короля Луны, то с богиней любви Венерой, то с российской императрицей.

В одном из переводов приключения Мюнхгаузена и вовсе превратились в вестерн. Рассказывалось, что он приехал с друзьями в Америку, где сразу же угодил в плен к индейцам. С друзей барона сняли скальп. Тем временем сам Мюнхгаузен, уже горящий в костре, смог выпутаться из веревок и спасти друзей. Найдя их скальпы, он быстро вернул их на место, приклеив с помощью сока местных деревьев, обладающего целебными свойствами.

Как выглядел в жизни барон Мюнхгаузен

Со страниц книг Мюнхгаузен предстает сухоньким старичком с эспаньолкой и лихо закрученными усами. Однако единственный сохранившийся портрет с изображением барона и рассказы окружающих создают иной образ.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Усы барона вошли в историю, но как он выглядел на самом деле?

Со слов современников, он был человеком с гладко выбритым круглым лицом с правильными чертами, довольно крепкого и пропорционального телосложения — тогда это было необходимым требованием для службы в кирасирах.

Свидетельства о бароне сохранились в дневнике матери Екатерины II. Она писала, что командир почетного караула, встречавшего ее дочь, был «очень красив». И это вовсе не выдумка.