«Одноклассники» запустили интерактивный тест к 140-летию Корнея Чуковского

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут пройти интерактивный тест из 10 вопросов, посвящённый памяти легендарного российского писателя Корнея Чуковского. Независимо от ответов, желающим пройти тест будут даваться пояснения, благодаря которым можно будет узнать новые факты о жизни писателя, сообщает пресс-служба социальной сети.

31 марта Корнею Чуковскому исполняется 140 лет. В честь его юбилея в официальной группе Ленинки в ОК будет доступен интерактивный тест из 10 вопросов: «Корней Чуковский — великий советский сказочник». Каждый вариант ответа, независимо от того, правильный или нет, содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о жизни и творчестве писателя, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ok.ru

Так, пользователи «Одноклассников» узнают настоящее имя писателя, а также в честь кого он назвал альманах «Чукоккала» и почему поссорился с Маяковским.

Ранее предприниматели разместили в «Одноклассниках» в шесть раз больше товаров за неделю. Они активнее стали продвигать бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать контент и создавать товары. Сейчас бизнес размещает в соцсети до 200 тысяч товаров в сутки.