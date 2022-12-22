Штурм Измаила: вершина славы генерала Суворова

Фото: Global Look Press

22 декабря 1791 года русская армия под командованием генерала Александра Суворова взяла штурмом неприступную крепость Измаил. Несмотря на то, что на поле боя во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов было одержано немало побед, именно взятие Измаила стало решающим доводом в пользу мира. Мира, который должен был дать ответ: кто же окажется хозяином Крыма и Северного Причерноморья: Турция или Россия?

Крым становится русским

В 1783 году Крым стал частью Российской империи. Ранее это было полунезависимое ханство, связанное с Османской империей и превращенное в форпост турецкой агрессии на южных рубежах России. Столетиями Крымские набеги разоряли южные земли, сотни тысяч русских погибли от крымскотатарских разбойников или закончили жизнь в рабстве. Россия тратила огромные средства на укрепление южных границ и выкуп пленников, которых иначе ждала самая страшная участь.

Лишь в XVIII столетии, после военных реформ Петра I и Крымских походов фельдмаршала фон Миниха, удалось остановить постоянные набеги из Крыма. Но вплоть до завершения русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крым оставался постоянной угрозой. Этот полуостров был превращен в настоящую крепость, где за узким хорошо укрепленным Перекопским перешейком находились военные и морские базы для османского флота и армии. Эту природную крепость дополнительно защищали безводные степи Причерноморья, по которым долгое время без потерь не могла пройти ни одна армия.

В 1771 году тридцатитысячный отряд русских войск под командованием князя Василия Долгорукова подошел к Перекопу. Укрепления были взяты штурмом, хотя турки имели почти двукратное превосходство сил. Путь в Крым был открыт. Долгорукий захватил столицу — город Бахчисарай, освободил больше десяти тысяч рабов-христиан и всего за 16 дней полностью очистил Крым от турецких и татарских войск.

После заключения мира с Османами Крым стал независимым государством, а фактически превратился в русский протекторат. Видя, что новый Крымский хан Шахин-Гирей не может навести порядок в стране, что в Крыму господствует анархия, императрица Екатерина II, по инициативе князя Григория Потемкина 19 апреля 1783 года объявила о включении Крыма в состав России.

Крым в считанные годы из отсталой провинции, где вся экономика основывалась на скотоводстве и набегах на соседей, превратился в развитый регион, в котором возводились новые города, строились корабли, в который тысячами хлынули русские, славянские, греческие поселенцы, готовые обрабатывать плодородную землю полуострова, находившегося в столь благодатном климате. В Крыму расцвели сады, стала быстро развиваться промышленность.

Когда в 1787 году русская императрица в сопровождении дипломатического корпуса совершила путешествие в Крым, все были поражены, расцвету этой области под русским управлением.

Фото: Public Domain Победа под Очаковом, 1788 год

Турция начинает войну

Успехи России вызвали приступ сильнейшей ярости в Турции, где никак не могли смириться с потерей Крыма, который называли жемчужиной в короне османских султанов. Новая война с Турцией стала неизбежной. К тому же, к конфликту турок упорно толкали европейские державы Великобритания, Франция и Пруссия.

Великобритания в XVIII веке была главным торговым партнером России, но при этом желала, чтобы Россия оставалась незначительным государством на Востоке Европы и совершенно не лезла в мировую политику. Любые успехи России на южных и восточных границах воспринимались как угроза безопасности Англии, как покушение на главное колониальное владение — Индию, хотя русские власти даже не думали о возможности вторжения в Индию и уж тем более, о ее захвате.

Франция традиционно, еще с XVII века, выступала в качестве главного союзника Турции в Европе. Французские инженеры, моряки, военные специалисты помогали модернизировать османскую армию. Франция долгое время делала ставку на создание вокруг России барьера из стран, зависимых от Парижа и крайне недружественных Санкт-Петербургу: Швеции, Польши, Турции. Но в 1772 году польское государство было в первый раз разделено между Россией, Австрией и Пруссией. Польша ослабла и более не представляла военной угрозы. Антирусский барьер начал рушиться. Хотя Франция с 1786 года постепенно стала сближаться с Россией, это не отменяло ее традиционный курс на поддержку Османского султана.

В Пруссии в 1786 на престол взошел новый король Фридрих-Вильгельм II. Его окружение полагало, что союз России и Австрии будет направлен против Пруссии. Следовательно, русское государство надо ослаблять, заставлять тратить силы на пограничные войны. В Швеции к власти пришли сторонники реванша, которые выжидали удобного момента, чтобы вернуть потерянные Карлом XII земли. Хотя европейские альянсы того времени не являлись жестким идеологическим противостоянием непримиримых противников, подобно союзам ХХ и XXI веков, в конце 1780-х годов сложилась крайне неприятная ситуация, когда у России остался единственный союзник — Австрия, а все остальные крупные страны Европы заняли антироссийскую позицию.

Позднее отношения с Пруссией и Швецией будут налажены, а во Франции начнется революция и этой стране на долгое время станет не до проблем внешней политики. И лишь Великобритания, даже оказавшись в союзе с Россией против революционной и наполеоновской Франции, все равно станет продолжать свою неизменную политику сдерживания русских.

Фото: Музей истории Вены И. И. Лойшенколь, «Встреча Екатерины II и австрийского императора Иосифа II»

Ультиматум России: отдавайте Крым

Сразу после завершения путешествия Екатерины II в Крым Османская империя выдвинула ультиматум Санкт-Петербургу: Крымское ханство должно быть восстановлено в качестве вассала турецкого султана. Русский посол в Константинополе Ков Булгаков ответил самым решительным отказом и был немедленно, в нарушение обычаев дипломатической неприкосновенности, брошен в замок-тюрьму Едикуле на берегу Мраморного моря.

Несколько дней спустя вышел султанский манифест, объявляющий войну России. Турки рассчитывали на внезапность, что не позволит австрийским союзникам прийти на помощь русской армии. Кроме того, в Константинополе полагали, что Пруссия удержит Австрию от вступления в войну. Но просчитались.

В Берлине решили не рисковать. Союз России и Австрии был скреплен общими интересами — освобождением Балкан и Дуная, а также прочной дружбой Екатерины II и австрийского императора Иосифа II. Узнав о начале войны правитель Австрии отправил в Санкт-Петербург письмо с такими строками:

Получив известие, что один из слуг ваших в Константинополе посажен в Семибашенный замок, я, другой слуга ваш, посылаю против мусульман всю мою армию.

Хотя французы всеми силами пытались не допустить вступления в войну Австрии и предлагали великому визирю пойти на компромисс с Веной, из этих дипломатических ухищрений ничего не вышло. Даже Великобритания, панически боявшаяся захвата Константинополя русскими, не стала вмешиваться. Началась Вторая русско-турецкая война.

Фото: Public Domain Иллюстрация броненосных батарей, обстреливающих Кинбурн

Начало войны

Эффект внезапного нападения не удался. Хотя султанское правительство было совершенно уверено, что османская армия готова к войне, армии в Албании, Смирне и Египте отказывались выполнять приказы, а их военачальники думали не о победе над врагом, а о том, как бы получить независимость.

В Турции господствовала тотальная коррупция, военный бюджет разворовывался, все вопросы, включая назначения на высокие посты, решались за взятки. Французский учёный граф Константин де Вольней писал в те годы, что невежество турецких морских офицеров доходило до того, что они едва умели пользоваться компасом и почти не знали картографии.

В то же самое время русская армия оказалась прекрасно подготовленной к новому конфликту. Потемкин провел успешную военную реформу. В Новороссии, Кубани, Крыму были сосредоточены свежие, отлично обученные войска. Среди русских генералов и адмиралов были такие выдающиеся командиры как Александр Суворов, Петр Румянцев, Михаил Кутузов, Федор Ушаков.

Наконец, у России теперь был мощный флот на Черном море, в то время как в прошлой войне с Турцией, приходилось посылать в Средиземное море эскадры с Балтики. Правда строительная программа флота еще не была завершена и это позволяло османам надеяться на победу.

В августе 1787 года турецкий флот неожиданно атаковал русские корабли под Кинбурном, одержал победу и устроил бомбардировку Очаковской крепости. В октябре турки высадили десант на Кинбурнской косе, но оказались разбиты отрядом Суворова. Крепость осталась в руках русских, угроза вторжения с моря была отражена и боевые действия замерли до весны.

В 1788 году году князь Потемкин начал наступление на Очаков — важную турецкую крепость и порт в Днепро-Бугском лимане и взял его в осаду в июне. 17 декабря после штурма, которым командовал генерал Суворов, Очаков пал. 14 июля русский флот разбил османский в сражении у Фидониси, где отличились адмирал Войнович и капитан-бригадир Ушаков.

Фото: Public Domain Фокшанская битва 1 августа 1789 года

Успехи и неудачи

К сожалению, действия австрийских союзников, не были столь же успешными. Наступление в Сербии и Хорватии, закончилось взятием нескольких небольших городков. Война в Банате (современная Румыния) из-за тяжелой болезни императора Иосифа II, возглавившего армию, свелась к бесцельному маневрированию. Наконец австрийская армия потерпела поражение и в беспорядке отступила.

В ноябре Иосиф II подписал перемирие на три месяца. В следующем, 1789 году Суворов одержал громкие победы под Фокшанами и Рымником, австрийские полководцы Лаудон и принц Кобургский наконец-то взяли инициативу в свои руки и захватили такие ключевые города как Белград и Бухарест. Наконец после долгой осады пала Бендерская крепость, защищавшая реку Днестр и закрывавшая путь в Молдавию.

Османская империя оказалась на грани поражения. Тогда прусский король Фридрих-Вильгельм II сосредоточил на границе с Россией и Австрией большую часть своей армии. Берлин выдвинул ультиматум: Австрия должна была немедленно заключить мир с турками и вернуть им все захваченные земли. В Вене испугались, что пруссаки нанесут удар в тот момент, когда большая часть австрийской армии сражается на Балканах. В Австрии все больше влияние получали придворные круги, выступающие за немедленный мир с Турцией.

Хотя Иосиф II хранил верность союзу с Россией, в самом конце 1789 года императора настигло очередное обострение туберкулеза. В феврале 1790 года Иосиф II умер, ему было всего 48 лет. Новый австрийский император Леопольд II сразу же пошел на переговоры с Пруссией и даже заключил с ней союз.

С Турцией, разумеется, пришлось подписать сепаратный мир, по итогам которого Австрия не получила ничего. В Лондоне были очень довольны. Ведь именно настойчивость Великобритании склонила Австрию на принятие столь унизительных условий.

Россия лишилась единственного союзника. Турция начала тянуть время, надеясь, что длительная война истощит бюджет Российской империи. Хотя русские предлагали заключить мир, турки категорически отказывались уступать, заявляя, что будут сражаться до полной победы. Поэтому для завершения конфликта России требовалась большая, громкая победа, которая не оставила бы султанскому правительству никакой надежды на успех.

Фото: Public Domain Иванов М. М. «Взятие Измаила»

Главная цель — Измаил

Но тут русская армия столкнулась с очень большой проблемой: для ведения боевых действий в османских владениях на Балканах требовалось переправиться через реку Дунай, которую охранял город-крепость Измаил — самое мощное укрепление Турции. На усиление Измаила в Константинополе не жалели средств, крепость совсем недавно была модернизирована под руководством лучших французских военных инженеров. На измаильских бастионах стояли 260 пушек, не было недостатка ни в провизии, ни в порохе и боеприпасах. Гарнизон крепости составляли 42 тысяч солдат (среди них отборная пехота — янычары) и ополченцев, которым султан под страхом смерти запретил подписывать капитуляцию.

Осада Измаила началась в октябре 1790 года. Войска под командованием генерала Иосифа де Рибаса подошли к крепости и окружили ее. На острове Сулин установили восемь артиллерийских батарей, которые вели постоянный обстрел Измаила. Но осада не принесла никаких результатов. Пушки не могли разрушить прочные стены, укрепленные по методу Вобана. Гарнизон Измаила, даже в полном окружении мог держаться очень долго.

7 декабря военный совет постановил, что поскольку скоро начнутся холода, осаду стоит признать неудачной, а русской армии отступать на зимние квартиры. Решено было продолжить осаду следующей весной. Но это означало признание слабости русской армии и придавало туркам новые силы сражаться.

Князь Потемкин не стал мириться с подобным решением. Он не утвердил решение Военного совета, и отправил к Измаилу лучшего генерала — графа Суворова. Светлейший князь писал ему:

Предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного. Ваше сиятельство будучи на месте и имея руки развязанные, не упустите конечно ничего того, что только к пользе службы и славе оружия может способствовать.

Прибыв под стены крепости 13 декабря, Суворов тщательно изучил турецкие укрепления. Он пришел к выводу, что осада даже с помощью мощной артиллерии и устройства подкопов с минами может затянуться на несколько месяцев, а Измаил требовалось взять как можно скорее. Было решено брать крепость неожиданным, хорошо скоординированным штурмом, при поддержке флота.

Для подготовки войск в тылу были тайно выстроены макеты укреплений, на которых русские солдаты начали отрабатывать тактику взятия крепости. Учения проводились и днем, и ночью. Спешно изготавливались фашины для заваливания рвов и осадные лестницы, для преодоления стен.

18 декабря, Суворов отправил коменданту Измаила Мехмед-паше ультиматум, вошедший в историю своим лаконизмом: «24 часа на размышление для сдачи и воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть». Командующий дал гордый ответ: «Скорее Дунай остановится в своём течении, и небо рушится на землю, чем сдастся Измаил!» 20 декабря на совещании командиров русских войск было решено начинать штурм через два дня.

Фото: Public Domain Штурм Измаила, гравюра XVIII века

Штурм Измаила

За день до штурма началась мощная артиллерийская подготовка. Многие орудия турок были подавлены огнем русской артиллерии, а укрепления повреждены. Ночью 22 декабря, выстроившиеся в колонны, русские войска двинулись на приступ. Шестую колонну, атакующую Новую крепость лично вел генерал Кутузов, о действиях которого Суворов сообщал в донесении:

Показывая собою личный пример храбрости и неустрашимости, он преодолел под сильным огнем неприятеля все встреченные им трудности; перескочил чрез палисад, предупредил стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел бастионом и многими батареями.

Укрепления Старой крепости атаковали колонны генералов Сергея Львова, Бориса Ласси, Федора Мекноба, там же шли колонны донских казаков под командованием бригадира Матвея Платова и полковника Василия Орлова. Одновременно с дунайского берега, под прикрытием огня русской флотилии, прямо с кораблей началась высадка пехотного отряда генерала де Рибаса.

Никогда ранее в мировой истории крепость не подвергалась столь мощному одновременному штурму по всей линии укреплений. Хотя атакующие неизбежно несли большие потери, русские войска уже на рассвете преодолели первую линию укреплений и начали ожесточенное сражение за город.

Турки бились с невиданным фанатизмом. Каждый дом превратился в маленькую крепость, которую требовалось брать штурмом. Лишь после того, как в город подвезли пушки, защитники Измаила были рассеяны.

В 13 часов почти весь Измаил находился под контролем русских войск. Турки продолжали сражаться с отчаянием смертников, ведь султан Селим III приказал казнить всякого, кто сдастся русским. Лишь к 16 часам бой постепенно затих.

Фото: Public Domain

Невиданная победа

Европа была поражена тем, насколько быстро Суворов смог взять столь хорошо укрепленную крепость, которая, как считали военные авторитеты, могла сдаться лишь после долгой осады. Не меньшее удивление вызвали храбрость и стойкость русских войск, которые смогли штурмовать турецкие укрепления под убийственным огнем османской артиллерии и пехоты.

Екатерина II щедро наградила победителей. Суворов стал полковником лейб-гвардии (этот же чин имела сама Екатерина II) и получил именную золотую медаль, отчеканенную специально в его честь — редчайшую награду в русской военной истории. Офицеры русской армии были награждены золотыми крестами с надписью «Измаил взят», солдаты получили памятные серебряные медали.

Прославленный поэт Державин и лучший композитор Козловский в честь взятия Измаила написали торжественный полонез «Гром победы раздавайся», который оказался столь популярным, что до конца правления Екатерины II использовался в качестве государственного гимна Российской империи. Там были строки, посвященные победе Суворова:

Воды быстрые Дуная

Уж в руках теперь у нас;

Храбрость Россов почитая,

Тавр под нами и Кавказ.

Падение Измаила сломило волю турецкой армии к сопротивлению. Однако измаильского победителя Суворова временно отстранили от командования, ведь недоброжелатели уверяли, что он, движимый честолюбием, будет дальше наступать до самого Константинополя и тем самым погубит армию.

В 1791 году русские войска под командованием генерала Николая Репнина переправились через Дунай и вступили на землю Османской империи. Турецкая армия, возглавляемая великим визирем Юсуфом-пашой, была разгромлена под Мачином. На Кавказском фронте русские взяли Анапу, адмирал Ушаков разбил турецкий флот при Калиакрии. 31 июля турки запросили мира. Мирный договор подписали 9 января 1792 года в Яссах.

Турция признала вхождение Крыма в состав России, отказалась от претензий на Грузию, граница России была отодвинута до Днестра и Кубани. Никогда ранее Россия не достигала столь великой победы над Османской империей.