«Крым Ваш»: как Екатерина II впервые присоединила полуостров к России 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала указ, по которому территория Крымского ханства объявлялась российской

Фото: Stefano Torelli/Public domain/wikipedia

«Аллегория победы Екатерины II над турками и татарами» Стефано Торелли, 1772 год

Присоединение Крымского ханства четко укладывалось в логику имперского Петербурга по расширению своего присутствия на юге. Цели были очень прагматичные — Россия хотела вести выгодную торговлю с Индией и мусульманским Востоком. Но на пути стояло Крымское ханство, которое этому мешало. Вопрос решила Екатерина II в 1783 году: она присоединила Крым к России.

Какими были отношения России с Крымским ханством

Крымское ханство для России XVIII века перестало представлять непосредственную военную опасность. Когда-то войска хана могли дойти до Москвы и сжечь её. Но развитие военных технологий, рост населения Российского царства, а потом и империи, довели до нуля прямую угрозу со стороны ханства.

Вот только это не имело значения, так как имперский Петербург стремился на юг. Выгодная торговля с южными странами — индийское Эльдорадо — сводило империю с ума. Начиная с Петра I, Петербург предпринимает целую серию военных акций для пробивания полноценного окна в Азию. Правда, поначалу не очень удачно.

Прутский поход 1711 года, иранская экспедиция 1722–1723 годов и поход князя Бековича-Черкасского в 1717 году через Среднюю Азию до Индии заканчиваются громкими фиаско. Попытка закрыть крымский вопрос во время Русско-турецкой войны 1735–1739 годов также заканчивается провалом. Хотя фельдмаршал Буркхардт Миних оккупирует Крым. Понадобится ещё почти полвека военных усилий, чтобы империя закрепилась на берегах Черного моря.

Пока же в середине XVIII века она вынуждена довольствоваться тем, что торговля ведётся на турецких кораблях. А крымские ханы сами пытаются строить некое подобие империи на Кавказе, чтобы с помощью Османов запереть Петербург севернее реки Кубань.

Фото: Петербургская академия наук/Общественное достояние/wikipedia Карта войны с Турцией, 1736 год

Окружение императрицы Екатерины II не может смириться с таким «умалением» имперских планов. Петербург настойчиво ищет новые торговые пути для сбыта продукции помещечьих латифундий. А также новые высокопродуктивные земли, так как вся экономика империи вертится вокруг вывоза натуральных ресурсов — леса, продовольствия и металла. Чем их больше у России — тем выше доход казны, тем мощней армия и флот, тем лояльней дворяне, для которых образуется резервный земельный фонд из завоёванных земель.

Со всех этих точек зрения Крымское ханство было лакомым куском. Государство Гиреев включало в себя не только полуостров Крым, но и часть современной Херсонской области, Тамань, а также часть Кубани, без большей части черноморского побережья, зато с землями исторической Черкесии. Земли ханства идеально укладывались в рамки «обильные и плодоносящие», а обладание Крымом и Таманью позволяло сделать Чёрное и Азовское моря «русскими озерами» и получить в свои руки торговлю с Балканами и всем восточным Средиземноморьем.

Почему Петербург признавал Крым независимым

Но на пути такого ценного приза стояла Османская Турция, её союзник Франция, Англия, которая хотела сама контролировать всю восточную торговлю, а также конкурент Петербурга на Балканах — Австрия. Поэтому поначалу вопрос с Крымским ханством решили так — объявили его независимым.

Время было выбрано подходящее — в 1767 году началась очередная Русско-турецкая война. Париж тут же вписался за Порту, а Россия с покровительства Лондона немедленно получила огромный заём в 50 миллионов гульденов у англо-голландских банков.

В 1772 году фаворит императрицы Григорий Потемкин и его приближенные договорились с одним из ханов из династии Гиреев, что Крым станет независимым ханством. Через два года, в 1774 году, по заключении Кючук-Кайнарджийского мира это формально признала и Турция. На самом деле официально Стамбул это признал через полгода после заключения мира.

Одним из пунктов мирного договора было невмешательство в дела Крымского ханства. Но турки не смирились с тем, что потеряли стратегически важные территории, которые прикрывали их столицу и «сердце империи» с севера. А Петербургу крайне важно было получить военного союзника, с помощью которого начала бы выполняться программа завоеваний на Кавказе, а также проникновение на Балканы, в Придунавье и торгового доминирования в черноморской акватории.

Началась борьба за своего претендента на ханском престоле. Первый раунд выиграл Петербург. Новый хан Шахин Гирей тут же подписал все военные договоры и отдал себя под руку России. Крым стал российским протекторатом.

Фото: Daniel Nikolaus Chodowiecki/Public domain/wikipedia Сражение при Кагуле. Гравюра Даниэля Ходовецкого (1770)

Как Турция боролась за Крым

Второй раунд объективно остался за Османами. Опираясь на две свои крепости, Анапу и Суджук-Кале, построенную недалеко от места, где позже будет Новороссийск, Стамбул начал снабжать оружием и спонсировать противников пророссийского хана. И им сразу же сопутствовал успех.

Во-первых, у Гиреев был очень разветвленный дом: формально там только принцев крови, которые теоретически могли претендовать на престол, было несколько десятков. Большинство из них были сераскир-султанами (военными предводителями. — NEWS.ru) у кочевавших ногайских орд, то есть обладали вполне приличными воинскими контингентами. Другая часть была на положении ханских наместников и аристократов у кавказских горцев (черкесов, абазин и кабардинцев), которые подчинялись, часто номинально, крымскому хану. Что также означало, что у всех этих крымских феодалов есть военная сила.

Во-вторых, местный муфтият был крайне консервативный. А ещё по договору Петербург признавал духовное подчинение местных любителей исламского права турецкому султану как халифу правоверных. И Османы этим, конечно же, воспользовались.

Быстро выяснилось, что в Крыму есть две партии — пророссийская и протурецкая, и у последней возможностей на порядок больше. С 1774 года пророссийский хан с периодичностью раз в пару лет терял трон. Петербургу постоянно приходилось вмешиваться, посылая в Крым и на ханский Кавказ Кубанский корпус во главе с генералом Александром Суворовым.

Параллельно с этим Россия укрепляла моздокскую линию и переселяла поближе к Волге нелояльные ногайские орды. Те опять бежали на территорию ханства, а потому Петербург снаряжал военные экспедиции, чтобы достать «сбежавших кочевых подданных». Всё это не нравилось Турции, которая ещё активней вмешивалась в местные дела, что заставляло Петербург отвечать. Так что к 1780 году ситуация в «независимом» Крымском ханстве накалилась до предела. Высокая Порта и Российская империя застыли на пороге очередной войны из-за стратегически важной части территории.

Фото: Общественное достояние/wikipedia Сражение при Козлуджи. Гравюра из книги И. Ф. Антинга «Жизнь и военные деяния генералиссимуса Суворова-Рымникского»

Как Россия хотела восстановить Византию

Именно в этот момент в окружении Екатерины II рождается пресловутый «греческий проект». Суть его была проста. Петербург с помощью Вены решил просто поделить часть европейских территорий Османской империи.

Время было выбрано удачное. Франция и Великобритания воевали друг с другом из-за североамериканских колоний последней. Помимо них, у Парижа и Лондона случились обострения в Африке и Индии — просто идеальный момент, чтобы другим континентальным державам Европы решить свои интересы.

Петербург предлагал императору Иосифу II все западные Балканы, а себе Екатерина II брала Крымское ханство, земли между Бугом и Днепром и парочку греческих островов для торговли с Востоком. Помимо этого, восстанавливалась Византия со столицей в Стамбуле, который переименовывался в Константинополь. На престол восходил её внук Константин Павлович. Новое греческое царство не подчинялось Российской империи. Из Валахии, Молдавии и Бессарабии конструировалась нейтральная Дакия, которая была буфером между Австрией, Византией и Россией. На престоле садился родственник Григория Потемкина, а страна объявлялась нейтральной.

Для согласования планов император Иосиф II в 1780 году приедет в Минск. Его в целом всё устраивало, и он был просто в восторге от планов Екатерины II, которую в письмах называл «моя императрица». Но аппетит приходит во время еды, поэтому германский император в какой-то момент подумал, что к Австрии надо присоединить все континентальные владения Венеции. С этим не согласился Петербург, который стал намекать, что торговая республика и её флот ещё понадобятся в войне с Турцией. Но Венский двор уже закусил удила — раз берём Западные Балканы, то почему не все?!

Петербург приуныл от таких претензий своего союзника. Гегемонистские планы по переоснованию Греческой империи к 1790-м годам остались на бумаге. Средний внук всё-таки остался Константином. Позже во время царствования своего брата-императора Александра I он станет наместником Польши.

Фото: Иван Айвазовский/Общественное достояние/wikipedia Чесменское сражение

Как Россия впервые присоединяла Крым

Реализация «греческого проекта» требовала присоединения Крымского ханства. Иначе не получалось закрепиться в Черном море, а без этого о Средиземном море можно было только мечтать.

В 1782 году Потемкин подал на имя Екатерины записку: «Положите ж теперь, что Крым Ваш и, что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасно... Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее».

Вместе с Александром «блистательный хохол» Безбородко, который с 1781 года руководил внешней политикой империи, Потемкин сооружает план по присоединению Крыма. В частности, предполагается с помощью всё того же Суворова и его войск начать приводить к российской присяге верхушку кочевых орд ханства. Правда, основой были не угрозы, а подкуп и сохранение сословных привилегий — татарских феодалов, торговцев и ремесленников приравняют по «классу состояния» с их российскими аналогами. Всех же сельских обывателей и крестьян запишут в государственные крестьяне.

В декабре 1782 года указ о присоединении будет написан и упакован в сундук. Петербург будет ждать нужного времени, чтобы обнародовать его.

Повод подал последний крымский хан, пророссийский Шахин Гирей, который начал ударными темпами казнить своих противников. Те, как уже повелось в протекторате, в очередной раз восстали. Ситуация начала выходить из-под контроля — в турецкой части кубанского Причерноморья стоял военный корпус для вторжения в ханство.

Потемкин действовал быстро. Ему удалось уговорить последнего владетеля Крыма уехать в Россию вместе с гаремом и детьми. Их содержание брала на себя казна. Потом он по согласованию с Турцией переедет на Родос, где его и удавят Османы. Российские войска начали входить в Крым. Потемкин с Суворовым стали постепенно приводить население ханства к присяге Екатерине II.

Фото: Борис Чориков/Общественное достояние/wikipedia Князь Потёмкин принимает отречение последнего крымского хана Шахина Герая

Для той части татарского населения ханства, которое не захочет оставаться в России, будет разрешен выезд в Турцию. И в ближайшие годы после присоединения Крыма таких наберётся до 200 тысяч человек.

Реакция великих европейских держав была сдержанной. На Пруссию в России вообще никакого внимания не обратили. Париж фактически ввел санкции против Петербурга. Лондон отреагировал негативно, но довольно спокойно. Сделать там ничего не могли — у Британии чесались будущие США, и ситуация там катилась к разгрому армии метрополии. Было не до Крыма. Император Иосиф II Австрийский отнесся к ситуации с пониманием.

Тем более что первые варианты указа в 1783 году появились на немецком, а потом татарском и турецких языках. То есть вначале довели до Вены — самого главного союзника Петербурга в противостоянии с Турцией, потом до местных татар и османов. И уже после этого указ публикуется на русском и других языках.

К декабрю 1783 года Петербург и Стамбул согласовали окончательный раздел территории бывшего ханства. Подавляющее большинство владений отойдет России, но Турция удержит за собой крепости на черноморском побережье. В XIX веке они сыграют большую роль в противостоянии с Петербургом на фронтах Кавказской войны.