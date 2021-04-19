Нетаньяху ждёт пожизненное: в Израиле хотят упростить путь к премьерству

Союзники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинули законопроект об организации в ближайший месяц прямых выборов главы правительства. К такому решению они пришли после того, как порученные премьеру переговоры о создании коалиции по итогам парламентских выборов 23 марта зашли в тупик. Некоторые эксперты называют законопроект возможной попыткой надавить на тех, кто не согласен вступить в альянс с премьерской партией «Ликуд», однако его появление предвещает стране начало пятой за два года гонки в парламенте (кнессете).

Alex Kolomoisky/JINI/GLOBAL LOOK PRESS

Законодательная инициатива была представлена на рассмотрение кнессета ультрарелигиозной партией ШАС — союзницей Нетаньяху. Суть революционного проекта сводится к тому, чтобы провести прямые выборы премьер-министра в течение 30 дней. Такая идея возникла на фоне тупика, в который зашли доверенные Нетаньяху переговоры об учреждении коалиции по итогам прошедших в марте парламентских выборов. Некоторые политические силы, за счёт которых премьер хотел создать устойчивый альянс, уклоняются от предложения. Но время идёт: на формирование правительства у главы «Ликуда» остаётся только две с половиной недели.

По распространённому мнению, инициатива является попыткой спасти положение Нетаньяху. Принятие закона не оставит его премьерству альтернативы. Пока что в случае, если Нетаньяху не удастся создать альянс в кнессете, мандат по формированию правительства перейдёт в руки его оппоненту — лидеру оппозиции и главе партии «Еш Атид» Яиру Лапиду.

Законопроект поддержат «Ликуд» и взаимодействующие с ним ортодоксальные партии. Кроме того, поддержку или как минимум необходимый для продвижения нейтралитет может продемонстрировать «Объединённый арабский список». Вопрос заключается в том, как поведёт себя правая партия «Ямина», чьё мнение не всегда совпадает с «Ликудом».

Разочаровывающая победа

Выборы в кнессет проводятся по партийным спискам. Претендентом на пост премьера становится лидер той партии, которая набрала наибольшее число депутатских мандатов. Однако создать правительство президент может поручить и другому человеку — тому, чья партия не получила наибольшее количество мест в кнессете, но имеет возможность сформировать коалицию. Первому кандидату на пост главы правительства, согласно законодательству, отводится 28 дней на поиск путей по созданию коалиции с возможностью продления этого срока на две недели. Если политик упускает шанс, то право передаётся другому кандидату. У него также будет 28 дней, но дополнительное время ему не предоставят.

Если провалится и эта попытка, то право выбрать ответственного за создание коалиции может получить весь созыв кнессета: в течение 21 дня парламентарии должны в письменном виде сообщить президенту о выборе определённого кандидата. После этого номинанту предоставляются две недели на то, чтобы сформировать устойчивый альянс.

Согласно результатам выборов 23 марта, «Ликуд» получила 30 мест в парламенте, её ближайшим конкурентом стала «Еш Атид», у которой 17 кресел. Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил Нетаньяху возможность сформировать новое правительство в начале апреля. Но пока что «пожизненный премьер» терпит неудачу: голосов правого блока не хватает для коалиции. Вести диалог приходится с недоговороспособными силами.

«Атака на израильскую демократию»

Провал коалиционных переговоров под руководством Нетаньяху имеет два объяснения. Первое — отказ лидера религиозных сионистов Бецалеля Смотрича создавать правительство, в котором окажется партия «Объединённый арабский список». Без её поддержки Нетаньяху пока что обойтись не может.

Лучше пусть вернут наш мандат, чем пытаются уговорить нас на формирование коалиции, которая будет опираться на сторонников террора, — заявил Смотрич.

Другое препятствие создал глава партии «Тиква Хадаша» Гидеон Саар, который не захотел сидеть в одном правительстве с Нетаньяху. Несмотря на то что премьер-министр оказывал давление на Смотрича и Саара, признаков того, что тупик в создании коалиции будет пройден, пока нет. 19 апреля Нетаньяху и его однопартийцы продолжили внутренние консультации о том, как предотвратить попадание мандата на создание правительства в руки оппозиции.

Alex Kolomoisky/JINI/GLOBAL LOOK PRESS

У израильских наблюдателей есть предположение, что законопроект о прямых выборах премьер-министра может оказаться одним из инструментов давления в продолжающихся коалиционных переговорах.

Но за всем, что делает Нетаньяху, всегда видны личные мотивы. Критики премьер-министра не выбирают выражений, комментируя законопроект. Так, бывший посол еврейского государства в Азербайджане Артур Ленк выразил уверенность, что инициатива была внесена на рассмотрение кнессета для того, чтобы ещё больше ослабить государственную систему и защитить лидера «Ликуда» от нависших над ним коррупционных расследований. Это «атака на израильскую демократию», отмечает бывший дипломат.

Как бы то ни было, но Израиль приблизился к пятым за два с лишним года выборам в парламент, которые не обещают его политической системе ничего хорошего.