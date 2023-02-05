Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс касательно интересов на Ближнем Востоке. В интервью французскому телеканалу LCI израильский премьер заявил, что Иран хочет расположить свою армию в Сирии рядом с границей Израиля. Нетаньяху также убежден, что Тегеран намерен уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, создав ядерное оружие.

Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, — заявил премьер.

Нетаньяху добавил, что лидеры двух стран решили «оставить друг друга в покое».

В ночь на 29 января при атаке мини-дронов был поврежден военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. The Wall Street Journal сообщило, что удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана. Причастность США к атаке допустил и телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники.