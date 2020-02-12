Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может столкнуться с очередным преследованием, однако на этот раз — в связи со своей избирательной кампанией. Минюст еврейского государства приступил к расследованию случая массовой утечки данных из приложения Elector, которое служит премьерской партии «Ликуд» («Консолидация») инструментом предвыборной агитации. В прошлом израильская разведка допускала, что в выборы может вмешаться некая иностранная держава.

Расследование министерства началось после публикации в израильском издании Haaretz, которое сообщило об уязвимости приложения Elector. Инспекторы отправились в офис разработчиков, чтобы выяснить характер и масштабы утечки личной информации. Сообщалось, что приложение партии «Ликуд» содержит целый банк данных избирателей, включая полные имена, номера мобильных телефонов, домашние адреса и паспортную информацию. Сама же программа была рассчитана на тех, кто придёт на избирательные участки 2 марта — когда в Израиле состоятся очередные парламентские выборы. Несмотря на то, что все политические фракции в еврейском государстве имеют доступ к израильскому реестру избирателей, они обязаны, согласно законодательству, защищать конфиденциальность граждан и не могут копировать, уничтожать или передавать данные этого реестра.

Xinhua/Global Look Press

Уязвимость же, о которой пишет Haaretz, позволяет любому скачать этот архив информации о 6,5 млн человек.

Нетаньяху любит похвастаться возможностями и достижениями израильской кибер-индустрии, однако теперь его собственная партия рискует оказаться объектом расследования в связи с халатным отношением к безопасности. Управление Минюста по защите конфиденциальности может вызвать партийное руководство на допрос и выдвинуть против него возможные обвинения, допускают журналисты. Пока что утечку пытаются предотвратить и оценить ущерб от уязвимости. Наблюдатели обращают внимание на то, что в прошлом у «Ликуда» были проблемы в сфере безопасности данных. Партийные системы взламывали, в результате чего личная информация избирателей оказывалась выложенной в публичный доступ в Интернете. Правда, как показывает практика, такие инциденты не сильно влияют на позиции фракции и уж тем более — на непотопляемого Нетаньяху.

Согласно опросу общественного мнения, который был проведён 28 января компанией Direct polls, если бы выборы состоялись сейчас, блок правых и религиозных партий вместе с премьером и его «Ликудом» мог бы получить 58 из 120 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва, а центристы и арабские фракции во главе с блоком «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») главного оппонента Нетаньяху Бени Ганца могли бы рассчитывать на 55 мандатов. Этого всё равно недостаточно для полного контроля над законодательным органом. Планкой является 61 кресло. Социологическое исследование зафиксировало относительный рост популярности «Ликуда». По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля и «Ликуд», и «Кахоль-Лаван» получили по 35 кресел, а первые повторные выборы 17 сентября прошлого года дали премьерской партии 32 парламентских мандата, «Кахоль-Лаван», в свою очередь, получил на один больше.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Не исключено, что скандал с утечкой повлечёт за собой разговоры о вмешательстве иностранных государств в израильские выборы. Так, в январе 2019 года нынешний директор разведведомства ШАБАК Надав Аргаман предупредил : некая страна усердно работает, чтобы «взломать» выборы и вмешаться в процесс.

Ведомство хотело бы прояснить, что государство Израиль и разведывательное сообщество располагают инструментами и возможностями для выявления, мониторинга и противодействия попыткам иностранного влияния, если таковые будут, — говорилось тогда в заявлении Аргамана. — Силовой аппарат способен гарантировать проведение демократических и свободных выборов в Израиле.