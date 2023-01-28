Нетаньяху пообещал ответить на атаки в Иерусалиме Нетаньяху: ответ Израиля на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным»

Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху (в центре)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильский ответ на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным». По его словам, которые приводит Times of Israel, ответ получат все, кто причастен к атакам.

Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает, — подчеркнул израильский лидер.

Нетаньяху добавил, что в самом Израиле не стремятся к эскалации конфликта, однако готовы «к любому сценарию». Он призвал граждан страны не брать закон в свои руки.

В Иерусалиме 28 января два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем районе города, а 27 января был совершен теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме.

Ранее издание The Jerusalem Post заявило, что два человека получили ранения в результате нападения на археологические раскопки в Иерусалиме. Это стало вторым нападением в городе за 24 часа. Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Полиция позже обезвредила нападавшего.