Ракетной атаке со стороны неопознанных самолётов подвергся лагерь иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на северо-востоке Сирии. Погибли по меньшей мере пять военных, имеются раненые.
Базу иранцев могли атаковать ВВС Израиля,
Тегеран пока не комментирует произошедшее.
Лагерь КСИР расположен вблизи военного аэродрома Эль-Хамдан в городе Бу-Кемаль на сирийско-иранской границе.
Как писал NEWS.ru, ранее 8 декабря российские истребители Су-35 перехватили израильские военные самолёты на юге Сирии.
Израиль непреднамеренно обострил отношения с РФ, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось. В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.
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