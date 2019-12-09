https://static.news.ru/photo/7d198978-19bc-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Ракетной атаке со стороны неопознанных самолётов подвергся лагерь иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на северо-востоке Сирии. Погибли по меньшей мере пять военных, имеются раненые.

Базу иранцев могли атаковать ВВС Израиля, передаёт телеканал Al Hadath.

Тегеран пока не комментирует произошедшее.

Лагерь КСИР расположен вблизи военного аэродрома Эль-Хамдан в городе Бу-Кемаль на сирийско-иранской границе.

Как писал NEWS.ru, ранее 8 декабря российские истребители Су-35 перехватили израильские военные самолёты на юге Сирии.

Израиль непреднамеренно обострил отношения с РФ, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось. В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.