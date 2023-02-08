Число погибших при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч AFAD: 6234 человека погибли и 37 011 пострадали при землетрясении в Турции

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате землетрясения в Турции погибли уже 6234 человек, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, пострадали 37 011 человек, передает Anadolu.

Число погибших в результате мощных землетрясений в понедельник на юге Турции возросло до 6234. <...> Число пострадавших в результате сильных землетрясений в провинции Кахраманмарас оценивается в 37 011 человек, — говорится в сообщении AFAD.

Всего к поисково-спасательным работам в Турции были привлечены более 79 тысяч человек, включая специалистов из других стран мира. По словам вице-президента страны Фуата Октая, суммарно в Турции обрушилось 5775 зданий и сооружений. Из-под обломков домов были вызволены более восьми тысяч человек.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.