Названа причина взрыва на ракетном заводе в Анкаре Губернатор Анкары: причиной ЧП на заводе могла стать неконтролируемая химическая реакция

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Причиной взрыва на ракетной фабрике близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки, заявил губернатор провинции Васип Шахин. По его словам, которые приводит Haberturk, сотрудники службы спасения смогли спасти всех рабочих из-под завалов. Ранее стало известно, что при взрыве погибли пять человек.

Около 08:45 в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет, — сказал глава провинции.

Утром 10 июня на заводе по производству ракет и взрывчатки MKE в Анкаре прогремел мощный взрыв. В результате ЧП погибли пять человек, также сообщалось о тяжелораненых. Взрывной волной выбило окна домов неподалеку от места происшествия, писал Haberturk.

Ранее в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видное произошел взрыв. Пожар начался на площади 200 квадратных метров и охватил все здание. Представитель компании «Мечел» уточнил, что возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания, никто не пострадал.