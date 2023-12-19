«На кладбище или в тюрьму»: в Израиле сообщили, куда отправят лидеров ХАМАС В МО Израиля заявили, что доставят лидеров ХАМАС «на кладбище или в тюрьму»

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военнослужащие отправят руководителей движения ХАМАС на кладбище или в тюрьму, передает газета The Jerusalem Post. На совещании по оценке ситуации в районе границы с сектором Газа глава военного ведомства отметил, что операция не закончится, пока лидеры палестинского боевого крыла не окажутся «в том месте, которого они заслуживают».

Операция [в секторе Газа] будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей. Мы не остановимся. Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают — либо на кладбище, либо в тюрьму, — заявил Галант

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала план вторжения в южный Ливан для войны с шиитской группировкой «Хезболла». По словам официального представителя израильских войск Джонатана Конрикуса, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию.

До этого стало известно, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС. Таким образом ЦАХАЛ намерена разрушить инфраструктуру группировки. Операция может занять несколько недель.