ЦАХАЛ начала заполнять водой тоннели ХАМАС

Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации. Собеседники издания уточнили, что подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС.

По словам чиновников, таким образом ЦАХАЛ планирует разрушить инфраструктуру группировки. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

В начале декабря военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили подземные тоннели палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Они отметили, что инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения.

Незадолго до этого военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки. В подвалах была также найдена комната, в которой держали пленных. Во время рейда бойцы ЦАХАЛ также обнаружили боеприпасы и оружие.