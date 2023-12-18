Стало известно о планах Израиля по вторжению в Ливан В ЦАХАЛ заявили о наличии плана вторжения в Ливан для войны с «Хезболлой»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала план вторжения в южный Ливан для войны с шиитской группировкой «Хезболла», сообщил официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе. По его словам, которые передает Newsweek, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию.

Я думаю, что сейчас есть окно возможностей для мира или стабильности. Если это не сработает, ЦАХАЛ в качестве силы обороны Государства Израиль должна будет обеспечить безопасность израильского гражданского населения. <...> ЦАХАЛ готова. <...> Начальник штаба утвердил планы и определил графики готовности, — сказал Конрикус журналистам.

«Хезболла» поддержала атаку ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. С тех пор Израиль неоднократно подвергался обстрелам с ливанской территории.

Армия обороны Израиля 14 декабря сообщила, что зафиксировала пуск снарядов с территории Ливана. Как отмечается, он был направлен в сторону населенного пункта Шомера на севере страны. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане.

До этого стало известно, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС. Таким образом ЦАХАЛ намерена разрушить инфраструктуру группировки. Операция может занять несколько недель.