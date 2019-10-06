https://static.news.ru/photo/7a10dc7c-e861-11e9-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что в стране будет действовать временное отключение Интернета.

Ведомство также предупредило о закрытии «зеленой» зоны в центре Багдада. С чем связаны данные меры не сообщается, сообщает иракское информационное агентство INA.

С начала октября в Ираке проходят антиправительственные выступления под лозунгами борьбы с коррупцией, снижения безработицы и улучшения работы коммунальных служб. Ни одна из политических сил страны не заявила о своей причастности к происходящему. Большая часть протестных акций наблюдается в столице страны Багдаде и в населённых шиитами южных районах.

Как ранее писал News.ru, премьер Ирака Адиль Абдул-Махди призвал граждан больше не устраивать акции протеста, пообещав взамен провести в стране реформы в социально-экономической сфере.