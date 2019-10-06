Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди призвал граждан больше не устраивать акции протеста, пообещав взамен провести в стране реформы в социально-экономической сфере.
Он добавил, что сам готов встретиться с митингующими, чтобы лично разрешить конфликт. По его словам, власти намерены увеличить пособия нуждающимся семьям, пособия по безработице, бороться с этим явлением, а также распределить земельные участки, передаёт «
С начала октября в Ираке проходят антиправительственные выступления под лозунгами борьбы с коррупцией, снижения безработицы и улучшения работы коммунальных служб. Ни одна из политических сил страны не заявила о своей причастности к происходящему. Большая часть протестных акций наблюдается в столице страны Багдаде и в населённых шиитами южных районах.
Как писал News.ru, губернатор Багдада Фаллах аль-Джазаири подал прошение об отставке на фоне продолжающихся в Ираке протестных акций. Совет провинции утвердил его уход с должности.
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