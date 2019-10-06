https://static.news.ru/photo/9c83f946-e844-11e9-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Адиль Абдул-Махди Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди призвал граждан больше не устраивать акции протеста, пообещав взамен провести в стране реформы в социально-экономической сфере.

Он добавил, что сам готов встретиться с митингующими, чтобы лично разрешить конфликт. По его словам, власти намерены увеличить пособия нуждающимся семьям, пособия по безработице, бороться с этим явлением, а также распределить земельные участки, передаёт « Интерфакс ».

С начала октября в Ираке проходят антиправительственные выступления под лозунгами борьбы с коррупцией, снижения безработицы и улучшения работы коммунальных служб. Ни одна из политических сил страны не заявила о своей причастности к происходящему. Большая часть протестных акций наблюдается в столице страны Багдаде и в населённых шиитами южных районах.

Как писал News.ru, губернатор Багдада Фаллах аль-Джазаири подал прошение об отставке на фоне продолжающихся в Ираке протестных акций. Совет провинции утвердил его уход с должности.