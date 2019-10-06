https://static.news.ru/photo/a9b4a754-e83b-11e9-86d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Губернатор Багдада Фаллах аль-Джазаири подал прошение об отставке на фоне продолжающихся в Ираке протестных акций. Совет провинции утвердил уход аль-Джазаири с должности.

Губернатор Багдада подал в воскресенье в отставку со своего поста, члены Совета провинции проголосовали за её принятие. Приём заявок кандидатов на пост открыт на пять дней, — рассказал близкий к ситуации источник РИА Новости .

С начала октября в Ираке проходят антиправительственные выступления под лозунгами борьбы с коррупцией, снижения безработицы и улучшения работы коммунальных служб. Ни одна из политических сил страны не заявила о своей причастности к выступлениям. Большая часть протестных акций наблюдается в столице страны Багдаде и в населённых шиитами южных районах.

Как сообщал News.ru, по состоянию на 5 октября в столкновениях с иракскими силовиками погибли около 100 протестующих. Более четырёх тысяч получили различные ранения.