https://static.news.ru/photo/5039abc2-e76c-11e9-a90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В комиссии по правам человека Ирака сообщили, что в результате протестных акций погибли 100 человек.

По данным Al Arabiya, около 4 тысяч участников столкновений получили ранения разной тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

Основная часть акций протеста проходит в населённых шиитами южных районах страны, а также в Багдаде. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Как писал News.ru, Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен столкновениями между протестующими и силами безопасности в Ираке, призывает стороны к сдержанности.