https://static.news.ru/photo/5edfb5ca-e750-11e9-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Начавшиеся 1 октября беспорядки в Ираке уже привели к гибели 73 человек. В их числе шестеро полицейских. Более трёх тысяч человек получили ранения.

Такие данные приводят арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека.

Основная часть акций протеста проходит в населённых шиитами южных районах страны, а также в Багдаде. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Как ранее писал News.ru, в Багдаде 3 октября с 05:00 был введён комендантский час после попытки протестующих захватить международный аэропорт в столице. Для разгона манифестантов силовикам пришлось использовать слезоточивый газ.

Затем ограничения на передвижения были введены и в ряде других провинций. Кроме того, были закрыты КПП на границе с Ираном.