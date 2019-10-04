https://static.news.ru/photo/1c783744-e6aa-11e9-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен столкновениями между протестующими и силами безопасности в Ираке, призывает стороны к сдержанности.

Особую тревогу вызывает гибель гражданских лиц и рост числа раненных в ходе продолжающихся по всей стране протестов, а также применение огнестрельного оружия для восстановления общественного порядка. МККК призывает всех к сдержанности и продолжает наблюдать за событиями на местах, — говорится в сообщении МККК, поступившем в News.ru.

В организации отметили, что их сотрудники поддерживают связь с местными органами здравоохранения: 3 октября Красный Крест направил в больницу им. шейха Зайда в центре Багдада хирургические наборы для лечения сотни раненых.

Ранее News.ru писал, что государственные силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим в центре Багдада.