Москва готова стать площадкой для переговоров Израиля и Палестины

Россия выразила готовность принять на своей территории переговоры между Израилем и Палестиной. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщают «Известия».
В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение такого саммита, и наша позиция не изменилась. Мы будем очень рады видеть в Москве и палестинцев, и израильтян. У нас и с теми, и с другими достаточно хорошие отношения, — отметил дипломат.
Он уточнил, что Москва сделает «всё возможное» для удачного завершения таких переговоров.
Мы не выступаем однозначно с осуждением тех или других, потому что и к тем, и к другим есть вопросы, — подчеркнул Полянский.
Ранее стало известно, что власти Палестины готовы к прямым переговорам с Израилем в Москве в любое время. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Дипломат подчеркнул, что они могут пройти «хоть завтра», поскольку палестинское руководство уверено в российской стороне.
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