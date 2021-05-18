Москва готова стать площадкой для переговоров Израиля и Палестины

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Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила точки запуска ракет на территории Ливана. Огонь был открыт после шести неудавшихся запусков ракет, так и не долетевших до границы Израиля, сообщает ТАСС.

После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было выявлено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля поразила...