Морская коалиция: в Сирии созрел новый фронт против Турции

Греция и Кипр готовятся возобновить работу своих посольств в Дамаске. Решение, которое нарушает общеевропейский консенсус по поводу легитимности сирийского правительства, выглядит как демонстративная попытка создать дипломатический буфер против военно-политического влияния Турции, являющейся на сегодня единственным эффективным гарантом сирийских повстанцев. Но логика греко-кипрского решения имеет и более глубокий, экономический подтекст.
О том, что Греция и Кипр решили возобновить полноценную работу своих диппредставительств, первыми
На этой неделе сирийская журналистка Сара Саллум
Среди европейских столиц, принявших решение восстановить контакты с сирийским правительством, оказавшимся в международной изоляции из-за силового подавления антиправительственных выступлений на заре «арабской весны», первой стал Будапешт. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в 2019 году отмечал, что критика этого решения «крайне несправедлива». По его словам, у многих западных игроков, в том числе государств Центральной Европы, сохраняются каналы обратной связи с официальным Дамаском, поэтому глава венгерского МИДа призвал западное сообщество не придерживаться политики двойных стандартов.
Антитурецкий альянс
Инициатива Греции и Кипра не могла не быть
В последние годы было видно искреннее желание Турции найти и прагматичный подход к официальному Дамаску: сообщалось о неоднократном контакте стран по линии разведывательных ведомств главным образом для того, чтобы найти общий язык по статусу курдских военизированных формирований.
В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф признал, что шаг Греции и Кипра выглядит как попытка уколоть Турцию, но указал на то, что восстановление дипотношений может дать неправильный сигнал президенту Башару Асаду.
Отношения между греческим православным духовенством в Греции, на Кипре и в Сирии, возможно, также поспособствовали этому шагу. В идеале Афины и Никосия могли бы потребовать, чтобы режим Асада воздерживался от государственного терроризма, который создаёт новые волны беженцев. Но вполне возможно, что они ничего не получили за свой жест, который вряд ли будет скопирован более последовательными членами Европейского союза.
Опасность для Греции и Кипра — в случае их стремления развивать двусторонние отношения с Сирией — создаёт и так называемый закон Цезаря, который обеспечивает базу для американских санкций против тех иностранных правительств, предприятий или частных лиц, которые решат вести бизнес в различных секторах сирийской экономики.
Свои люди в Европе
В действительности у восстановления дипломатического присутствия Греции и Кипра в Дамаске есть более простое объяснение: сирийское правительство долгое время использовало соседей по средиземноморскому региону в качестве своей «лестницы» в ЕС.
Ещё пять лет назад разведывательные ведомства некоторых европейских государств делились
Что касается Греции, то она, по широко распространённому
Так что, вероятно, одним возвращением посольств в Дамаск Греция и Кипр не обойдутся.