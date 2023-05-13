Выборы в Турции — 2023: почему их называют самыми важными в мире Первый тур выборов президента Турции пройдет 14 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Президентские выборы в Турции называют самыми важными в мире в 2023 году. Какие страны особенно пристально следят за гонкой, в чем главная интрига, какие последствия для России и США повлечет победа действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от оппозиции, председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу — в материале NEWS.ru.

Когда выборы в Турции в 2023 году

Первый тур выборов президента Турции пройдет 14 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Однако, судя по предварительным данным опросов, вероятность того, что новый президент будет определен в первом туре, невысока. В этом случае второй тур состоится 28 мая, победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

Почему выборы в Турции интересуют весь мир

Турция — это «осевое государство», которое обладает политическими, экономическими, военными и другими активами, нужными всему миру, считает турецкий политолог Седат Лачер. Любое существенное изменение в альянсах или партнерствах с такими государствами может иметь серьезные последствия для безопасности баланса сил и ситуации в мировой политике.

Политолог отмечает, что Турция была важным членом западного альянса со времен Второй мировой войны, но в последнее время Анкара дистанцируется от Запада, сближаясь с Россией. По словам Лачера, дипломатические связи и общая риторика отношений между Турцией и Россией вызывают обеспокоенность в Европе.

«На мировой арене поражение Эрдогана может привести к более здоровым отношениям между Турцией и Западом, разморозить блокировку Турции по вступлению Швеции в НАТО и приблизить двусмысленную сейчас позицию Турции в отношении конфликта между Россией и Украиной к консенсусу НАТО», — считает колумнист издания The Washington Post Ишаан Тарур.

Известный турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил в разговоре с NEWS.ru, что «не стоит сильно преувеличивать роль Турции — это не глобальная держава, а региональная», однако признал: Турция «пусть и не может создать свою игру, но однозначно способна испортить чужую у себя в регионе». В качестве примера Дюрре привел сильное турецкое влияние в Сирии.

«Многое внутри НАТО зависит от политики Анкары, которая придерживается более сбалансированной модели поведения, не делая резкого крена в сторону Запада. Турецкий фактор очень важен в вопросах логистики и транспортировки нефти и газа, ведь Турция — логистический и газовый хаб. Кроме того, она играет важную роль в регулировании миграционных потоков», — подчеркнул Дюрре.

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Почему выборы в Турции важны для России

Профессор Стамбульского университета Мальтепе Хасан Унал отметил дружеский характер отношений с Россией, который удается поддерживать и развивать Турции при Эрдогане. Показательной, по его мнению, стала позиция страны после начала специальной военной операции России на Украине: на фоне введения западных санкций Турция не отворачивается от России, а, наоборот, развивает сотрудничество, в котором заинтересованы и в Москве, и в Анкаре. Однако при этом, напоминает эксперт, Турция испытывает давление со стороны Запада, дело доходит до угроз, о чем заявлял ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«По итогам 2022 года рост товарооборота составил почти $50 млрд, что выводит Турцию в тройку главных торговых партнеров России, — пишет завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев. — Краеугольным камнем российско-турецкого сотрудничества остаётся энергетика».

Эксперт напоминает, что сейчас обсуждается создание крупного газового хаба на территории Турции — он позволит перенаправить в Европу объёмы нефункционирующих «Северных потоков» в обход Украины и в перспективе создать международную площадку для торговли газом. Также, отмечает Васильев, в активе российско-турецких отношений строительство АЭС и потенциальное сотрудничество в области атомной энергетики, которая рассматривается турецкими экспертами как основа дальнейшего энергетического развития.

27 апреля состоялся запуск реактора атомной электростанции «Аккую» — первой АЭС на территории Турции, которую строит российская госкорпорация «Росатом». «США хотят реализовать свои идеи в этой сфере, но турецко-российские проекты — серьезная альтернатива американцам», — отметил Дюрре.

Он добавил, что внешняя политика Турции при Эрдогане в последние годы в целом устраивала Россию и Китай. Поэтому для этих стран важно, чтобы власть в Турции осталась неизменной.

«Турция — одно из окон, которое есть сегодня у России для обхода санкций. Это хорошо для Москвы как экономически, так и политически. Турция не идет на поводу у США, что очень сильно усиливает руку Москвы как минимум на Ближнем Востоке. Именно такая Турция выгодна России», — сказал Дюрре.

Журналист, политолог Яшар Ниязбаев отметил важное значение хороших личных взаимоотношений Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которые «умеют находить решения даже в тех вопросах, которые кажутся очень затруднительными».

«Эрдоган готов развивать турецкий военно-промышленный потенциал вместе с Россией. Он может купить С-400, намекал, что не против купить у России и самолеты. Для Москвы он важен как партнер, с которым можно развивать не только ВПК, но и другие проекты», — считает Ниязбаев.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи

Почему выборы в Турции важны для США

Кылычдароглу имеет репутацию прозападного политика, в избрании которого президентом заинтересован прежде всего Вашингтон, уверен Икбаль Дюрре.

«В Белом доме не всегда могут просчитать политические планы Эрдогана, это их раздражает. Поэтому американцы и западные страны хотят, чтобы в Турции была более понятная для них власть», — убежден Дюрре.

Расхождения Анкары и Вашингтона проявляются, например, в сирийском вопросе, а именно в курдской теме. США поддерживают курдов, а Турция выступает против Рабочей партии Курдистана и ее союзников. Противоположные позиции стороны занимают и в иранском вопросе — США вводили санкции против Тегерана, а Турция своими действиями помогала ему обойти ограничения. Сейчас аналогичная ситуация с обходом ограничительных мер против России. «Позиция Турции в отношении России тоже не устраивает США», — отметил Дюрре.

«Американцам не нравится Эрдоган, — подтвердил Ниязбаев. — Это непослушный лидер, который не делает то, что от него просят. Он может не поддаваться давлению, потому что понимает значимость своей страны для США. Им нужен более податливый, сговорчивый глава государства, который мог бы быть частью западного миропорядка. Поэтому для них важно, чтобы победил Кылычдароглу».

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Кандидатуру Кемаля Кылычдароглу на выборах президента в мае 2023 года выдвинул оппозиционный блок «Народный альянс»

Что будет значить для России победа Эрдогана или Кылычдароглу

Согласно опросам, мнения граждан Турции о том, кто должен возглавить страну, разделились примерно поровну. На чью сторону склонится чаша весов, предсказать невозможно.

По мнению профессора Стамбульского университета Мальтепе Хасана Унала, если переизберется Эрдоган, внутреннюю политику страны ждут серьезные изменения — он сформирует новое правительство, заменит нынешних министров, которые отправятся в парламент, и, скорее всего, Турция разработает новую конституцию. При этом во внешней политике Эрдогана сильных изменений не будет, отношения с Москвой, скорее всего, станут только теснее.

Но если успеха добьется оппозиция, то неизвестно, как она поведет себя по отношению к России, отмечает Унал. Сама оппозиция обещает оставить контакты с Москвой неизменными. Кылычдароглу заявил, что российско-турецкие отношения не сильно изменятся, если он придет к власти, так как «понимает значимость России».

Фото: IMAGO/AK Party Office apaimages/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к сторонникам на митинге во время предвыборной кампании на президентских выборах

Однако за пару дней до выборов Кемаль Кылычдароглу написал в Twitter удививший многих пост, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что те, кто распространяет сведения о вмешательстве РФ в выборы в Турции, являются лжецами. По его словам, Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку она занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — сказал Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России в выборы. Он спросил у оппонента, что тот будет делать, если турецкий лидер расскажет ему о попытках США, Великобритании и ФРГ управлять ситуацией.

«Теперь Кемаль Кылычдароглу начал насмехаться и над Россией. Что, мол, Россия вмешивалась в выборы. Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — сказал Эрдоган.