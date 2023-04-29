Турцию призвали выйти из НАТО Бывший адмирал турецкого ВМФ Джем Гюрдениз призвал Анкару к выходу из НАТО

Бывший адмирал турецкого ВМФ Джем Гюрдениз в интервью Tele1 заявил, что главная угроза для Турции в настоящее время исходит от западных стран, включая попытки создать сепаратистское курдское государство. Он считает, что Анкаре следует выйти из НАТО и проводить независимую политику, балансируя между Атлантикой и Азией.

Гюрдениз также отметил, что Турция не получает поддержки от НАТО или ЕС, а наоборот, сталкивается с геополитическими интересами, противоречащими ее собственным. Он выразил опасения, что Турция может быть втянута в конфликт через Украину, что приведет к закрытию проливов для России и войне между НАТО и РФ.

По мнению Гюрдениза, Турция должна освободиться от «англосаксонской зависимости» и использовать свои собственные ресурсы. Однако он признал, что в случае выхода Турции из НАТО возникнет неизбежный военный конфликт с Грецией.

27 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». В начале онлайн-встречи главы двух стран помахали друг другу в объективы видеокамер. Эрдоган при этом впервые появился перед камерами после сообщений об ухудшении его здоровья. Путин отметил увеличившиеся обороты в торговле между двумя странами и влияние нового проекта на эти показатели.