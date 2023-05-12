Эрдоган приструнил Кылычдароглу за слова о вмешательстве России

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президентские выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России в выборы, передает Hürriyet. Он спросил у оппонента, что тот будет делать, если турецкий лидер расскажет ему о попытках США, Великобритании и ФРГ управлять ситуацией.

Теперь Кемаль Кылычдароглу начал насмехаться и над Россией. Что, мол, Россия вмешивалась в выборы. Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия? — сказал Эрдоган.

Ранее Кылычдароглу написал в Twitter пост, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы. Он попросил «держать руки подальше» от Турции, чтобы сохранить дружбу.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространители сведений о вмешательстве РФ в выборы в Турции являются лжецами. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку она занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию.

Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений РФ с Турцией. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является Эрдоган.