Те, кто распространяет сведения о вмешательстве РФ в выборы в Турции, являются лжецами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку она занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию.
Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить, — сказал Песков.
Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу написал в Twitter пост, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы.
Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.