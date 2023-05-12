Полина Шестак

«Лжецы»: Песков развенчал мифы о вмешательстве России в выборы в Турции Песков назвал лжецами тех, кто обвиняет Россию во вмешательстве в выборы в Турции

12 мая 2023 в 13:01

Фото: Shady Alassar/Global Look Press

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана машут его портретами с флагами ПСР и турецкими флагами в преддверии выборов