Главный соперник Эрдогана пообещал выслать из Турции сирийцев Кылычдароглу на посту президента пообещал выслать из Турции сирийских беженцев

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президент Турции от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу пообещал в случае прихода к власти в течение двух лет выслать из страны всех сирийских и афганских беженцев. Его слова прозвучали на самом массовом митинге предвыборной кампании, который прошел в Стамбуле. Мероприятие длилось около трех часов, при этом сам Кылычдароглу выступал только порядка 15 минут. Помимо него вещали кандидаты в вице-президенты — лидеры пяти партий и мэры Стамбула и Анкары. Об этом сообщает РИА Новости.

Даю вам слово, что максимум через два года мы вышлем из Турции всех наших сирийских и афганских братьев в их родные страны, — сказал Кылычдароглу.

Собравшиеся встретили это обещание крайне позитивно.

Политик также пообещал, что он станет «президентом всех 85 млн турок» и будет править совместно с вице-президентами «разумно и со знанием», не устраивая дискриминацию.

Изначально митинг планировалось провести в воскресенье, 7 мая, однако стало известно, что на эту же дату свое мероприятие назначил действующий глава Турции Тайип Эрдоган, в связи с чем опозиция решила сместить сроки своего выступления перед избирателями.

Президентские и парламентские выборы в Турции запанированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана является единый каниддат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. В случае, если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов (50%), будет проведен второй тур, он предварительно намечен на 28 мая.

Ранее данные опросов показали, что Кылычдароглу может обойти действующего президента Турции Эрдогана в обоих турах выборов. По его результатам, которые приводит газета Duvar, за Кылычдароглу во втором раунде готовы проголосовать 51,4% опрошенных, за Эрдогана — 40,9%.