Эрдоган проиграл грядущие выборы на бумаге Опросы показали преимущество Кылычдароглу над Эрдоганом перед выборами президента

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу может обойти действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в обоих турах выборов, следует из данных опроса Motto и Bulgu Research. По его результатам, которые приводит газета Duvar, за Кылычдароглу во втором раунде готовы проголосовать 51,4% опрошенных, за Эрдогана — 40,9%.

При этом в первом туре за оппозицию проголосовали бы 49,5%, а Эрдогана готовы поддержать 41,5% респондентов.

Кроме того, 34,2% опрошенных высказались за правящую Партию справедливости и развития (AK Parti), а 33% поддержали крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР).

Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%. Участникам предлагали представить, что выборы пройдут в это воскресенье.

Очередные президентские выборы пройдут в Турции 14 мая.

Политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru рассказал, что если президентские выборы в Турции выиграет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, то Анкара, скорее всего, сохранит прежние совместные экономические проекты с Россией, но избавится от систем ПВО С-400, купленных у Москвы. Собеседник подчеркнул, что основной конкурент нынешнего лидера республики Эрдогана настроен более прозападно, но не рискнет резко обострять отношения с РФ.