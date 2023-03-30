Стали известны риски для России от проигрыша Эрдогана на выборах Политолог Дюрре: если президентом Турции станет Кылычдароглу, Анкара избавится от российских С-400

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Если президентские выборы в Турции выиграет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, то Анкара, скорее всего, сохранит прежние совместные экономические проекты с Россией, но избавится от систем ПВО С-400, купленных у Москвы, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Собеседник подчеркнул, что основной конкурент нынешнего лидера республики Реджепа Эрдогана более прозападный, но не рискнет резко обострять отношения с РФ.

Кылычдароглу более прозападный, но он не захочет резко изменить отношения с Россией в негативном ключе, так как экономические связи с РФ очень важны для Анкары при любой власти в республике. Прежние проекты — газопровод, АЭС «Аккую» — сохранятся, но новые вряд ли реализуются, например превращение Турции в газовых хаб. Также Кылычдароглу может избавиться от российских систем ПВО С-400, — отметил Дюрре.

Эксперт добавил, что Кылычдароглу, если возглавит Турцию, постарается сохранить баланс в отношениях и с Западом, и с РФ. По словам Дюрре, Кылычдароглу может победить Эрдогана благодаря поддержке прокурдской Демократической партии народов. Эксперт добавил, что ДПН обеспечит основному конкуренту нынешнего руководителя государства до 12% дополнительных голосов. Собеседник отметил, что симпатии курдов, скорее всего, имеют решающее значение.

О выдвижении Эрдогана кандидатом на пост главы республики стало известно 21 марта. Президентские выборы в стране состоятся 14 мая в соответствии с подписанным турецким лидером указом. В тот же день пройдут выборы депутатов в парламент 28-го созыва.

Оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний. Известно, что основным оппонентом Эрдогана в борьбе за пост станет Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» — объединения шести оппозиционных партий.

Кроме того, 17 марта стало известно, что полный тезка действующего турецкого президента 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку для участия в парламентских выборах. Он будет баллотироваться от провинции Невшехир в Центральной Турции.