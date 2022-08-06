Минобороны России: в Сирии активизировались исламисты «Джебхат ан-Нусра»

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вновь активизировались в регионе. По словам военного, исламисты за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в республике.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», — рассказал Егоров.

Он добавил, что в провинции Алеппо было зафиксировано семь обстрелов, а в провинции Идлиб — два обстрела.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили в пустыне Белая на территории Сирии боевиков группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн». Она базируется в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге страны и обучается американскими инструкторами. По данным Минобороны РФ, боевики совершали диверсии против объектов гражданской инфраструктуры Сирии и мирного населения.