ВКС уничтожили в Сирии боевиков, тренировавшихся на базе США

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

ВКС России уничтожили в пустыне Белая на территории Сирии боевиков группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн». Она базируется в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге страны и обучается американскими инструкторами, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, боевики совершали диверсии против объектов гражданской инфраструктуры Сирии и мирного населения.

Лётчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены, — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео, в котором показаны моменты нанесения ударов по укрытиям боевиков.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что США и НАТО следует признать спонсорами терроризма. По его словам, практически все террористические группировки в мире поддерживаются именно США и данный факт всем прекрасно известен.