«Всем прекрасно известно»: Вассерман о поддержке терроризма со стороны США Вассерман призвал признать США и НАТО странами — спонсорами терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

США и НАТО в целом необходимо признать спонсорами терроризма, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в ответ на резолюцию американского сената с требованием наделить аналогичным статусом Россию. В разговоре с NEWS.ru парламентарий оправдал РФ, указав на то, что российские военные участвовали в подавлении террористических угроз в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, в отличие от американских коллег.

Все нормальные люди по всему миру и так прекрасно понимают, что во всех тех местах, которые перечислили США, обвиняя нас в спонсорстве терроризма, мы наоборот его подавляли, причем всеми силами. <...> Тем более что практически все террористические группировки в мире поддерживаются именно США, данный факт всем прекрасно известен.<...> Так что мы просто обязаны признать США, а также всю организацию НАТО спонсорами терроризма, — заявил Вассерман.

По мнению Вассермана, включение России в список государств — спонсоров терроризма грозит Москве введением новых санкций со стороны Белого дома.

Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент Соединенных Штатов включить Россию в список государств — спонсоров терроризма. Причиной для включения России в данный список стали военные действия России в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал США «матерью терроризма и агрессии». Политик указал, что в ближайшее время Запад попытается еще больше ужесточить информационную кампанию против России и окончательно закрепить за ней статус «страны-агрессора», однако «настоящим агрессором современного мира» следует признать именно Вашингтон.