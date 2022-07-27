Кадыров: США — мать агрессии и международного терроризма Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Рамзан Кадыров

США являются не просто страной-агрессором или страной-террористом, а «матерью» этих понятий, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик указал в Telegram-канале, что в ближайшее время Запад попытается еще больше ужесточить информационную кампанию против России и окончательно закрепить за ней статус «страны-агрессора», однако «настоящим агрессором современного мира» следует признать именно Вашингтон.

На Америку вякнуть боятся, как никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной. <...> Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма, — написал Кадыров.

В подтверждение своей позиции глава Чеченской Республики обратился к статистике, которая «врать не умеет». Он привлек внимание к тому, что в США количество иноагентов составляет порядка 1700, что превышает соответствующее число в России в более чем 10 раз.

Преподнесенная Западом ужасная цензура и отсутствие свободной прессы в России на самом деле ничто по сравнению с тем, что творят Штаты с неподконтрольными им СМИ, — отмечает Кадыров.

Кроме того, Кадыров напомнил, что в США самое большое количество заключенных на душу населения, а про «узников Гуантанамо известно всему миру». При этом «либеральные власти» не решают этот вопрос, поскольку «озабочены радужными проблемами».

Не обошел стороной глава Чечни и американские биолаборатории, коих по всему миру «насчитывается около 200, а может и более». При этом он подчеркивает, что в местах их размещения регулярно фиксируются вспышки новых штаммов вирусов.

Еще одним пунктом Кадырова стало число военных баз США по всему миру. Размещение 173 тысяч американских военных в 159 странах мира политик назвал «военной агрессией в коварной скрытой форме». В заключение он призвал «не забывать, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне».

26 июня Кадыров заявил, что одной из целей спецоперации является «уничтожение американской химеры» на Украине. Тогда он предположил, что Россия рисковала бы «превратиться в колонию США со всеми вытекающими из этого негативными последствиями».