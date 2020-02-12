https://static.news.ru/photo/cadc8b2c-4dad-11ea-8d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Террористы прикрываются мирным населением в сирийской провинции Идлиб во время атак правительственных войск, заявили представители Минобороны РФ. По их мнению, ситуацию в регионе ухудшит присутствие турецкой армии.

Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск, — цитирует ведомство «Интерфакс».

В министерстве добавили, что причиной резкого обострения обстановки стали неоднократно зафиксированные Москвой и Анкарой атаки боевиков на мирные районы соседних провинций САР.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне обвинил РФ и Сирию в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опровергло сообщения о нападении российских военных на мирных жителей в Сирии. Ведомство подчеркнуло, что армия России действует согласно Сочинским соглашениям.

12 февраля на севере Сирии американские военные обстреляли жителей города Эль-Кашмылы. В возглавляемой США коалиции заявили, что солдаты открыли ответный огонь. Арабское издание SANA сообщило о гибели американского военнослужащего в стычке у Эль-Кашмылы.