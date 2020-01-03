https://static.news.ru/photo/d37819ea-2ee5-11ea-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ssgt. Alex Manne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Ирака обладают достаточными ресурсами, чтобы защитить страну и справиться с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьёзных последствий. Об этом заявил директор по информации иракского министерства обороны Яхья Расуль.

Решение международной коалиции ограничить операции не будет тяжёлым. Военные возможности Ирака сейчас очень серьёзные. Мы можем преследовать остатки террористических банд, — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Он добавил, что иракские военные находятся в полной боеготовности и готовы защищать территорию страны и её границы.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за антиамериканских настроений возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.