Министр информации Ливана ушла в отставку после взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/afc4708e-da39-11ea-b30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр информации Ливана Маналь Абдессамад сообщила, что решила покинуть свой пост. Она добавила, что не смогла оправдать надежды местных жителей, которые пострадали от взрыва в порту Бейрута.

Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали, — отметила Маналь Абдессамад.

Её решение связано с последствиями взрыва в порту Бейрута и недовольство граждан действиями правительства, сообщает ливанский канал Al-Jadeed.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.