Министр информации Ливана ушла в отставку после взрыва в Бейруте

Министр информации Ливана Маналь Абдессамад сообщила, что решила покинуть свой пост. Она добавила, что не смогла оправдать надежды местных жителей, которые пострадали от взрыва в порту Бейрута.
Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали, — отметила Маналь Абдессамад.
Её решение связано с последствиями взрыва в порту Бейрута и недовольство граждан действиями правительства, сообщает ливанский канал Al-Jadeed.
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
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