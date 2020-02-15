Замминистра иностранных дел Михаил Богданов опроверг заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы совместной координации войны в Ливии российским Минобороны и наёмниками ЧВК Вагнера.
Это не соответствует действительности и реальному положению дел, —
заявилБогданов в комментарии РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Эрдоган сослался на фотографию, где ливийский генерал Халиф Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования.
По словам турецкого президента, Россия «руководит войной в Ливии на самом высоком уровне».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен