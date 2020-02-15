https://static.news.ru/photo/9b9292b8-5022-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов опроверг заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы совместной координации войны в Ливии российским Минобороны и наёмниками ЧВК Вагнера.

Это не соответствует действительности и реальному положению дел, — заявил Богданов в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган сослался на фотографию, где ливийский генерал Халиф Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования.

По словам турецкого президента, Россия «руководит войной в Ливии на самом высоком уровне».