https://static.news.ru/photo/2b75058e-3122-11ea-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Пентагон Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций. Так меджлис отреагировал на спецоперацию Пентагона, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иранский телеканал Press TV сообщил , что за инициативу проголосовали 228 депутатов из 230 присутствующих на заседании. Ещё два парламентария воздержались. Против не проголосовал никто. По данным телеканала, после голосования законодатели скандировали: «Смерть Америке!»

Таким образом, теперь все сотрудники Пентагона и связанных с ним организаций, а также организаторы и убийцы генерала Сулеймани объявлены в стране террористами. Отмечается, что любая помощь американскому военному ведомству будет расцениваться в Исламской Республике как террористическая деятельность.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как писал NEWS.ru, сейчас на юго-востоке Ирана, в Кермане, проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани. Согласно его последней воле, глава спецподразделения «Кудс» должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.