Пентагон Пентагон Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций. Так меджлис отреагировал на спецоперацию Пентагона, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что за инициативу проголосовали 228 депутатов из 230 присутствующих на заседании. Ещё два парламентария воздержались. Против не проголосовал никто. По данным телеканала, после голосования законодатели скандировали: «Смерть Америке!»

Таким образом, теперь все сотрудники Пентагона и связанных с ним организаций, а также организаторы и убийцы генерала Сулеймани объявлены в стране террористами. Отмечается, что любая помощь американскому военному ведомству будет расцениваться в Исламской Республике как террористическая деятельность.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как писал NEWS.ru, сейчас на юго-востоке Ирана, в Кермане, проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани. Согласно его последней воле, глава спецподразделения «Кудс» должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.

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