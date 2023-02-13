Марш мародеров: банды грабителей гонят из Турции спасателей Турецкие блогеры классифицировали бандитов, наживающихся на жертвах землетрясений

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Помимо колоссальных разрушений, вызванных одними из самых смертоносных в истории Малой Азии подземных толчков, ситуация в юго-восточной Турции усугубляется нападениями банд мародеров. Из-за них спасатели из разных стран приостанавливают поисковые работы в регионе и покидают страну. Уже свернули работы команды Австрии, Германии, Израиля. Между тем против грабителей не помогает ни введение режима ЧП, ни усиленные наряды полиции, ни публичные суды Линча на камеру. Панику нагнетают и соцсети, в которых все кто угодно пишут про новые ужасы — прорыв дамбы, разгул грабежей и опасность новых землетрясений.

Пластиковый пакет с золотом

МЧС России сообщило NEWS.ru, что российские спасатели свою работу пока продолжают и что сотрудники МЧС в Турции лично не сталкивались с мародерами. Однако спасательное ведомство допускает, что ситуация может измениться, и рекомендуют следить за новостями на их сайте.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Между тем первые кадры ограбления мародерами покинутых квартир и магазинов начали появляться в Сети уже 7 февраля, на следующий день после землетрясений. Причем если в первые дни многие просто искали что-то съестное, оставшись безо всего на улице, то сейчас ситуация иная. Как сообщают турецкие СМИ, мародеры ходят грабить целыми семьями, причем это именно целенаправленный поиск ценной добычи. Забирают технику, мебель, даже отрезают руки погибшим, чтобы снять с них золотые браслеты и ювелирные украшения (по крайней мере об отрезанных руках много пишут в турецких соцсетях). Появились даже вооруженные банды, нападающие на фуры с гуманитарной помощью. Так, в турецком Газиантепе поймали мужчину, у которого в пластиковом пакете было около килограмма золота, включая ожерелья, кольца и браслеты. Обладателя ценностей сильно избили и посадили под арест. Всего за последние дни задержаны более ста мародеров, застигнутых на месте преступления.

Фото: Mustafa Karali/AP/TASS

Но пока полиция ловит одних грабителей, остальные продолжают бесчинствовать, логично полагая, что среди массовых разрушений их трудно будет поймать. Более того, разгул банд напугал даже команды спасателей, и они покидают Турцию, говоря, что не намерены продолжать работу в условиях перестрелок и разборок между группировками бандитов. Некоторым из спасателей даже пришлось искать убежище в лагерях, переполненных пострадавшими местными жителями.

Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были выстрелы, — сказал представитель австрийского подразделения по оказанию помощи при стихийных бедствиях (AFDRU) Пьер Кугельвейс.

Пять видов мародеров

Случаев мародерства теперь так много, что Telegram-каналы на основе СМИ и соцсетей составили примерную классификацию мародеров по категориям.

В первую категорию входят так называемые необходимцы. В их число вошли люди, которые действовали из-за острой нужды в пище, пытаясь найти еду для себя и родственников. Если учесть, что гуманитарная помощь начала поступать уже на следующий день, эта группа бандитов быстро исчезла.

Вторая категория — «несуны». Они тащили, в основном из оставленных хозяевами магазинов и лавок, товары длительного пользования: бытовую технику или продукты долгого хранения. В скором времени они исчезли, так как брать уже стало нечего, тем более в присутствии усиленного режима полиции.

В третью и четвертую категорию вошли «шайки» и «банды» — маленькие и большие группы, которые пешком передвигаются по городу, пытаясь случайным образом найти что-нибудь ценное. Причем где бы то ни было — на развалинах, в чужих квартирах, на трупах. В конфликты с правоохранительными органами не вступали. Самое ценное взяли в первые дни.

Последняя в списке категория — «разбойники». Они с оружием нападают на автомобили, забирают ценные вещи, деньги и гуманитарную помощь. Иногда готовы открыть огонь. По всей видимости, именно от них и бегут поисково-спасательные отряды.

Этих тварей не жалко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что после введения режима чрезвычайного положения с 8 февраля в 10 провинциях на юго-востоке страны сроком на три месяца власти будут пресекать грабежи. Однако мало кто ожидал, что методы пресечения окажутся настолько жесткими. Правоохранительные органы в лучшем случае проводят с мародерами воспитательные беседы, сопровождая их побоями, а в худшем — забивают до смерти. Пользователи Сети, которая переполнена съемками действий специальных бригад, не сдерживают своих неоднозначных эмоций.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Их убили? Кошмар! Зачем они убивают?! Они Бога не боятся?», «Очень странное поведение! Похоже, Турцию раскачивают специально бандами мародёров!», «Не жалко ни капли. Из-за этих тварей уехало уже три точно команды спасателей. Сколько людей и детей можно было ещё спасти!» — пишут пользователи.

Случаев мародерства стало так много, что полиция не справляется, поэтому местные жители организовали собственные бригады — они сами ловят бандитов и сами их наказывают. Это приводит к стычкам на улицах города, применению огнестрельного оружия и, как опасаются многие, может перерасти в хаос.

Тревожные блогеры

Турецким властям помимо всего прочего приходится тщательно отслеживать публикации в соцсетях. В Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) создано огромное количество фейковых страниц от лица государственных организаций в Хатае. В них утверждается, что плотина Ярсели недалеко от сильно пострадавшего города Антакья разрушилась из-за землетрясений и скоро город будет затоплен полностью, а народ должен оттуда срочно эвакуироваться. Это привело к панике и пробкам на выезде из города. Застрявшие в них машины перегородили путь фурам с гуманитарной помощью. Более того, из-за панических слухов о затоплении Антакью стали экстренно покидать и спасатели с волонтерами.

Фото: Laurent Coust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти постарались успокоить народ — военные и полиция вышли на улицы города. Подходя к машинам, они призывали людей развернуться обратно и никуда не уезжать. По их словам, ложную информацию активно распространили мародеры для того, чтобы люди оставили пустыми свои дома.

Некоторых остановить удалось. Как рассказал NEWS.ru житель Хатая по имени Йылмаз, тревога касательно прорыва дамбы оказалась ложной. Сейчас обстановка в Антакье относительно спокойная, насколько это возможно в городе, где несколько сотен домов разрушены подземными толчками. Тем временем Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Огузхана Угура (блогер и автор YouTube-канала BaBaLaTV) и других блогеров, распространявших панические заявления.

Арабы-грабители

Ситуация с мародерами стала причиной внутриполитических перепалок в стране. Проблема мигрантов уже давно сильно волнует турецкое общество. С начала сирийского конфликта в 2011 году Турция принимала на своей территории беженцев, которых сейчас насчитывается, по разным подсчетам, от 4 до 6 млн. Со временем обилие мигрантов начало вызывать рост недовольства среди турецкого населения, особенно когда в крупных городах целые районы стали превращаться в гетто, где сирийцы, афганцы и иракцы вытеснили местных жителей.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

При этом остается недоказанным, что грабежами занимаются именно мигранты. Вполне возможно, что среди мародеров немало и местных жителей. Но так как больше всего сирийских беженцев живет, не считая Стамбула, именно на юге Турции, где произошли землетрясения, оппозиционные политики не упустили возможности воспользоваться ситуацией в своих целях и обвинить мигрантов во всем, чтобы таким образом ударить по имиджу президента. В оппозиционных СМИ часто пишут, что чуть ли не все грабители — сирийцы и афганцы, которые появились в стране из-за политики президента Эрдогана. Между тем на 14 мая намечены президентские выборы (хотя, скорее всего, голосование перенесут, уж очень сейчас нехорошее положение для правящей Партии справедливости и развития). Впрочем, пока не очень понятно, как именно стихийное бедствие отразится на рейтинге турецкого лидера — сыграет ли ему на руку или наоборот? Впрочем, разгул мародерства на вверенной ему территории еще ни одному политику на пользу не шел.