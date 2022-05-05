Давай, до свидания: Турция дипломатично избавляется от сирийских беженцев Анкара разрабатывает проекты по выдворению мигрантов из страны из-за недовольства местных жителей

Сирийские беженцы / Фото Omer Kuscu/AP/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, широко распахнувший в своё время двери для миллионов сирийских беженцев, теперь пытается избавиться от «засидевшихся гостей» и урегулировать миграционный кризис, не теряя при этом образа «спасителя». Анкара анонсировала проект, который позволит 1 млн сирийских беженцев добровольно вернуться на родину. Турецкие власти намерены построить 100 тыс. сборных домов на севере Сирии с развитой инфраструктурой. Там будут мечети, школы, медицинские центры, пекарни, социальные объекты и детские парки. Но вопрос в другом — даже на таких условиях домой мигранты не торопятся.

Сейчас при поддержке национального и международного гражданского общества мы работаем над новым проектом по добровольному возвращению миллиона сирийцев. Это очень важный проект, который мы осуществим с местными органами власти в 13 различных регионах, включая Азез, Джараблус, Аль-Баб, Тель-Абьяд и Расулайн, — рассказал Эрдоган.

Стоит отметить, что это далеко не первые шаги по возвращению «гостей» домой. Турецкий лидер выступил с видеообращением на церемонии сдачи в эксплуатацию быстро возводимых домов из пеноблоков, которые уже были построены для перемещённых лиц в сирийской провинции Идлиб. Сегодня в них уже могут заселиться около 500 тыс. сирийцев.

Но на этом турецкие власти останавливаться не собираются. Эрдоган заявил, что при дальнейшей поддержке благотворительных и неправительственных организаций турецкие специалисты изучат возможности для воплощения новых жилищных проектов в других регионах Сирии. Но только после того, как там наступит мир и будет полностью безопасно. При этом свою главную задачу президент считает выполненной «наилучшим образом» — и север Сирии очистил от террористических группировок, и людей не оставил в беде.

Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никто не покидает свой дом без причины. Никто добровольно не рискует своим будущим. Наш гуманитарный долг — открыть наши границы и сердца тем, кто сталкивается с такой ситуацией, — сказал Эрдоган.

Не делай добра, не получишь зла

За десять с лишним лет гражданской войны в Сирии Турция приняла у себя около 3,8 млн беженцев. Преимущественно сирийцы выбирали именно это направление. Почему бы и нет? С самого первого дня Анкара ведёт политику открытых дверей и с радостью принимает их у себя.

Ещё в марте Эрдоган заявил, что Турция всегда будет «убежищем для угнетённых». Он пообещал не отправлять беженцев обратно в свои страны и в случае необходимости «принимать их дальше». Но, как говорится, всё хорошее когда-нибудь кончается.

Директор турецкой независимой социологической компании Metropoll призвал президента Турции обратить внимание на результаты недавнего опроса. Он показал, что более 80% жителей Турции выступают против дальнейшего нахождения сирийцев в стране. Около 76% респондентов считают их бременем для экономики, 72% опрошенных выразили мнение, что беженцы создают проблемы безопасности, а 71% участников опроса посетовал на то, что иностранцы отнимают рабочие места у турок.

И вот теперь правительство перестало игнорировать недовольство граждан и сменило риторику — под стать турецкой оппозиции, но только более мягко и дипломатично.

Известно, что мэра турецкого города Болу, оппозиционера Танджу Озджана уже давно беспокоит проблема мигрантов в Турции, в отношении которых он проводит особую политику — не слишком гостеприимную. В начале января Административный суд Болу отменил его решение о десятикратном увеличении тарифов для беженцев, живущих в городе, а также об увеличении свадебного сбора для иностранцев до 100 тыс. лир — такими способами местная власть пыталась вынудить мигрантов покинуть город. По словам градоначальника, задержавшихся в Турции «слишком надолго» следует отправлять на родину, как и также разворачивать на границе вновь прибывших. Озджан обещал, что его борьба с мигрантами обязательно продолжится.

Мы не в силах больше заботиться о них. У нас нет хлеба, чтобы делиться. Ни правительственные расследования, ни дисциплинарные угрозы не свернут меня с того пути, который я выбрал, — утверждал Озджан.

Если оппозиционные силы страны угрожают выслать беженцев в максимально короткие сроки, то правящая Партия справедливости и развития готова создать условия для добровольного выезда сирийцев.

Турист у себя дома

Беженцы делают жизнь самих турок очень сложной, особенно в экономической сфере, пожаловалась в беседе с NEWS.ru жительница Стамбула. Государственной поддержке, которая выделяется сирийцам, может позавидовать каждый гражданин Турции, говорит женщина. NEWS.ru публикует её мнение, но может не разделять некоторых излишне пристрастных оценок.

Samir Abed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беженцам выдают пособия в размере 800–900 лир на человека (3750–4250 рублей). Так как сирийцы живут по канонам ислама, у некоторых из них несколько жён и много детей. Если семья, допустим, состоит из 15 человек, то в месяц выходит неплохая сумма, — рассказывает собеседница NEWS.ru.

Вместе с тем возникают большие проблемы с рабочими местами. Работодатели нанимают их намного охотнее, чем местных жителей, потому что они зачастую соглашаются работать только за еду. Мол, остальным помогает государство.

Да, зарплаты у беженцев мизерные, ведь они представляют дешёвую рабочую силу. Но в совокупности с государственной помощью получаются очень хорошие деньги, в то время как для самих турок таких поблажек со стороны властей нет. Граждане не могут найти нормальную работу. У нас нет денег, потому что нас душат, отдавая всё беженцам. А государство объясняет это тем, что мы «братья-мусульмане» и должны им помогать. Но большинство в это уже не верит, — сетует жительница Стамбула.

По ее словам, сирийцы расселились по всем районам Стамбула. Район Эсеньюрт в европейской части города — то место, где острее всего ощущается проблема беженцев. Они живут там в условиях гетто, вытесняя при этом турок. Такие «мини-городки» представляют опасность. Вход туда по вечерам людям извне запрещён во избежание проблем и криминала. Мигранты-мужчины создают дискомфорт для турецких женщин — снимают их на камеры, выкладывают видео в социальные сети.

Сирийцы выкупают квартиры, а потом не сдают их туркам и не дают возможность перекупать недвижимость. Если ты хочешь снять квартиру в Эсеньюрте, то вряд ли получится это сделать, потому что всё подконтрольно сирийцам. Аналогичная ситуация и с фабриками, производствами, магазинами, кафе и ресторанами. В Турции задаются вопросом: почему сирийцы должны прохлаждаться у нас на родине, а наша армия погибать, защищая их земли? Это вызывает массу недовольства. Оно переросло в социальное неприятие людей, — делится собеседница портала.

Также, по мнению собеседницы NEWS.ru, «приезжим беженцам очень легко выдают гражданство для того, чтобы они могли поддержать Эрдогана на выборах. Так он набирает голоса. Всё это в конечном итоге может привести к гражданской войне, потому что у местного населения уже нет никаких сил».

Мигрант идёт, держись!

Хотя турецкие власти и обеспечивают благоприятные условия для возвращения сирийских беженцев на родину, многие из них, вероятно, не примут эту новость с особой радостью и будут искать альтернативные для проживания страны. В этом вопросе другим государствам, прежде всего в ЕС, следует взять на вооружение новые проекты Анкары, чтобы предотвратить возможный наплыв мигрантов. Если раньше европейцы были готовы принимать у себя беженцев и помогать им, то сегодня они охотнее потратят миллиарды евро и реализуют любые проекты, лишь бы остановить их поток.

Тема беженцев стала одной из ключевой в повестке дня из-за переживаний местных жителей. По их мнению, возникшие проблемы — следствие ошибок не только турецких властей, но и других стран. Они обвиняют Европу в ксенофобии и призывают их отреагировать на проблемы.

Турецкие власти не раз призывали коллег из разных стран к солидарности в вопросах миграции, тем более что сегодня вопрос беженцев стал ещё острее на фоне конфликта на Украине. Но если для украинских беженцев Европа быстро открыла свои границы и предоставила им жильё, доступ к образованию, медицине и работе, то к чужакам с Ближнего Востока остаётся предвзятое отношение.

Беженцы из Сирии ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Так, глава турецкого Управления по вопросам миграции Саваш Унлю на форуме в Дохе пожаловался на действия европейцев. По его словам, сирийцы постоянно сталкиваются с «бесчеловечными действиями» на границах ЕС.

Когда мы смотрим на реальность, мы видим, что развитые страны предпочитают вести политику, направленную на то, чтобы оставить проблему миграции для развивающихся стран или стран, которые являются относительно менее развитыми и граничат с зонами конфликта, — сказал Унлю.

Эрдоган же, критикуя Запад за его дискриминационную политику в отношении беженцев, настаивает, что турецкое правительство «смотрит на страдальцев и видит в них людей». Именно этим руководствовалась Анкара, когда доставляла гуманитарную помощь Афганистану, Пакистану, Бангладешу и Палестине, Йемену и Украине.

Жители Стамбула мало верят, что принимаемые государством меры смогут как-то решить проблему. Уезжать сирийцам незачем, да и кто захочет: всё разрешено и дозволено, деньги и еда есть, над головой спокойное мирное небо. Избавиться от беженцев возможно только в случае насильственного изгнания, а это, по словам собеседницы NEWS.ru, вряд ли произойдет до ожидаемых в 2023 году президентских выборов, на которых Эрдоган постарается укрепить свою власть.