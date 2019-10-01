Военизированные формирования, созданные на основе арабского клана аль-Барри, столкнулись с шиитской милицией в Алеппо. С учётом низкого уровня дисциплины, царящей в рядах лояльных сирийскому правительству сил, такие сообщения кажутся естественными, если бы не один важный аспект. Ополчение аль-Барри считается подопечным российского военного командования в Сирии. Инцидент, вероятно, в очередной раз высвечивает проблему российско-иранского соперничества в рамках сирийского конфликта.
О том, что командиры ополчения аль-Барри
Подобные столкновения с участием клана аль-Барри были и в 2018 году. Базирующаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека тогда
Город Алеппо в этом смысле представляет собой хорошую иллюстрацию. Весной этого года боестолкновения наблюдались между палестинскими добровольцами из «Лива аль-Кудс» с одной стороны и бойцами 4-й танковой дивизии и шиитскими ополченцами — с другой. В сообщениях о боях делался широкий акцент на то, что «Лива аль-Кудс» рассматривается как российская креатура (подразделение участвует в операциях российских военных с 2016 года), а 4-я дивизия и замеченные в боях отряды ополчения — иранские подопечные. Кроме того, 4-я дивизия имеет соответствующую репутацию: ей командует известный своими тесными связями с иранской военной и политической элитой брат президента Сирии Махер Асад. В сводках о столкновениях с «людьми Махера» нередко фигурировал и 5-й корпус сирийской правительственной армии, который по факту управлялся российским военным командованием.
Передел зон влияния виден и на более высоком уровне. Продолжающиеся аресты крупных сирийских предпринимателей и ограничительные меры против них отчасти могут свидетельствовать о желании сирийского режима повлиять на «спонсоров» шиитских формирований. Между некоторыми фигурами, которые подверглись рестрикциям, и лояльным Ирану ополчением действительно есть некоторые связи. Покровителем иррегулярных иранских формирований, к примеру, считался двоюродный брат сирийского президента Рами Махлуф, который недавно также стал жертвой экономического и административного давления со стороны официального Дамаска.
Одним из последних эпизодов в скандале вокруг сирийских предпринимателей стала встреча представителей сирийского бизнес-сообщества в отеле Sheraton в Дамаске.