Ливанский телеканал назвал возможную причину взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/8606985e-d682-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В порту Бейрута мог взорваться нитрит натрия. Его конфисковали с одного из кораблей более года назад.

Такую версию выдвинул один из ведущих телеканалов Ливана LBCI.

После того, как генеральный директор генерал-майор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта, —говорится в сообщении телеканала.

В результате мощного взрыва порту ливанской столицы пострадали сотни человек. Были повреждены множество зданий, в том числе посольство и торговое представительство России, а также консульство Казахстана.

Госпитали Бейрута не справляются с количеством раненых. Пострадавших перенаправляют в пригороды. В настоящий момент известно о 12 погибших. После взрыва скончался генсек ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.

NEWS.ru писал, что основная причина взрыва в порту остаётся неизвестной. В МВД страны призвали дождаться итогов расследования. 5 августа в стране будет объявлен траур. Такое решение принял премьер-министр страны Хасан Диаб.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ливана в связи со взрывом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.