https://static.news.ru/photo/6b1561a4-4200-11ea-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас провёл переговоры по телефону с главой политического бюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Стороны обсудили предложенную Вашингтоном «сделку века».

Как передаёт агентство WAFA, Хания выступил резко против предложенной США инициативы. Глава ХАМАС назвал «сделку века» попыткой ликвидировать палестинский национальный проект и призвал своего собеседника забыть все разногласия и сообща противостоять американскому плану.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также звонил Махмуду Аббасу, намереваясь выяснить позицию Палестины по «сделке века».

Как ранее сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).