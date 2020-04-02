Лидер ХАМАС пригрозил Израилю местью за приостановку медпомощи

Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар обратился к властям Израиля. Он предупредил их о возможном возмездии за приостановку медицинской помощи.
Я говорю Нафтали Беннетту, что, если наши пострадавшие от коронавируса в секторе Газа не смогут дышать, мы прервём дыхание шести миллионов сионистов, — пригрозил Синвар.
Он также добавил, что ХАМАС готова пойти на уступки по вопросу захваченных солдат. Однако в обмен на это организация ожидает освобождения больных и пожилых палестинцев.
NEWS.ru ранее информировал о намерении Израиля бороться против коронавируса совместно с Палестиной.
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